Башкирский парламент поддержал поправки в закон о тишине и покое граждан

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Депутаты Башкирии приняли в первом чтении проект закона «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Башкортостан „Об обеспечении покоя граждан и тишины“.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев сообщил, что законопроект направлен на уточнение положений, касающихся нарушения покоя граждан в ночное время из-за проведения спортивных и других игр. Согласно действующему законодательству, запрещено создавать шум в ночное время при проведении игр в жилых зонах. Однако шумные игры со свистом, криками, использованием колонок на территории жилой застройки не подпадают под действие закона, хотя фактически нарушают тишину и мешают отдыхать людям. Законопроект предлагает запретить проведение таких игр по ночам.
Также в документе предусмотрено исключение для массовых мероприятий, которые проводятся по решению или с согласия органов государственной власти или органов местного самоуправления.
Отметим, что праздники и массовые мероприятия, будь то культурные, зрелищные или спортивные, не всегда заканчиваются до 23 часов. Учитывая важность и масштаб таких мероприятий, предлагается исключить их из-под действия норм, касающихся тишины.