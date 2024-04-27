Башкирский парламент поддержал поправки в закон о тишине и покое граждан

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев сообщил, что законопроект направлен на уточнение положений, касающихся нарушения покоя граждан в ночное время из-за проведения спортивных и других игр. Согласно действующему законодательству, запрещено создавать шум в ночное время при проведении игр в жилых зонах. Однако шумные игры со свистом, криками, использованием колонок на территории жилой застройки не подпадают под действие закона, хотя фактически нарушают тишину и мешают отдыхать людям. Законопроект предлагает запретить проведение таких игр по ночам.