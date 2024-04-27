53 района Башкирии остались без тепла

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 07:20
Подачу тепла на сегодняшний день прекратили в 53 муниципалитетах республики, 10 муниципалитетов еще только планируют завершение отопительного сезона. Причина — понижение среднесуточной температуры. Напомним, согласно постановлению правительства России от 6 мая 2011 года, отопление отключают, если среднесуточная температура в течение пяти дней не опускается ниже +8°С.
«Напоминаем, что после проведения отопительного сезона необходимо провести гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность», — заключила Ирина Голованова.
В Уфе отопительный сезон завершился на прошлой неделе — в пятницу, 19 апреля. Кроме того, тепловые сети проверили на максимальную температуру. Перед проведением испытаний отключали отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.