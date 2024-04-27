mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Подачу теплоснабжения не прекратили в 10 муниципалитетах Башкирии

53 района Башкирии остались без тепла

27 апреля 2024, 04:58
Фото: 1MI

Подачу теплоснабжения не прекратили в 10 муниципалитетах Башкирии

Отопительный сезон продолжается в десяти муниципалитетах республики, сообщила в ходе оперативного совещания в правительстве республики глава МинЖКХ Ирина Голованова.

Подачу тепла на сегодняшний день прекратили в 53 муниципалитетах республики, 10 муниципалитетов еще только планируют завершение отопительного сезона. Причина — понижение среднесуточной температуры. Напомним, согласно постановлению правительства России от 6 мая 2011 года, отопление отключают, если среднесуточная температура в течение пяти дней не опускается ниже +8°С.

«Напоминаем, что после проведения отопительного сезона необходимо провести гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность», — заключила Ирина Голованова.

В Уфе отопительный сезон завершился на прошлой неделе — в пятницу, 19 апреля. Кроме того, тепловые сети проверили на максимальную температуру. Перед проведением испытаний отключали отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.

Мэр Уфы опубликовал кринжовое видео об окончании отопительного сезона
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии могут массово отключить отопление«Уфаводоканал» назвал причину прорыва водопровода возле проспекта Салавата ЮлаеваИз-за прорыва трубопровода в Уфе вновь затопило проспект Салавата Юлаева
#Азамат Нухов#Общество#Отопительный сезон#Отопление#ЖКХ#Новости Башкирии#Министерство ЖКХ Башкортостана
Подпишитесь
Противопожарный режим в Башкирии: можно ли жарить шашлыки
Сегодня, 07:41
В Башкирии подорожает общественный транспорт
Сегодня, 08:12
Должность главы Давлеканово получил бывший пристав
Сегодня, 08:18
Взрыв в Уфе: реакция горожан на ЧП в Цыганской поляне
Сегодня, 07:05
«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан
Сегодня, 07:02
Куда жители Башкирии уедут на майские праздники
Сегодня, 06:52
"