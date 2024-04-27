53 района Башкирии остались без тепла

В Уфе отопительный сезон завершился на прошлой неделе — в пятницу, 19 апреля. Кроме того, тепловые сети проверили на максимальную температуру. Перед проведением испытаний отключали отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.