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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

В Башкирии диктант по башкирскому языку пройдет в десятый раз

Жители Башкирии напишут диктант по башкирскому языку

26 апреля 2024, 06:41
Фото: 1MI

В Башкирии диктант по башкирскому языку пройдет в десятый раз

Для желающих написать диктант за партой в Уфе будет организовано 12 площадок.

В этом году состоится десятый международный диктант по башкирскому языку, который пройдёт с 27 по 29 апреля. Прямая трансляция на канале БСТ запланирована на 27 апреля в 11 часов.

Целью этой образовательной акции является привлечение внимания общественности к изучению родного языка, повышение языковой культуры, а также продвижение и популяризация башкирского языка в Башкортостане, других регионах России и за рубежом.

Любой желающий может принять участие в акции, выбрав вариант написания диктанта в онлайн- или офлайн-формате. Участникам с разным уровнем владения языком будут предложены разные тексты.

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Для тех, кто хочет принять участие в акции офлайн, будут организованы площадки в следующих местах: Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Уфимский университет науки и технологий, Институт развития образования Республики Башкортостан, Национальный музей Республики Башкортостан, Государственное Собрание — Курултай Республики Башкортостан, Дом молодежи «Йәшлек House», Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди, Уфимский многопрофильный профессиональный колледж, Уфимский торгово-экономический колледж, Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН и управление образования администрации Уфы.

Отметим, что подать заявку на участие в диктанте можно на официальном сайте акции. Все участники диктанта-2024 получат электронные сертификаты об участии по электронной почте или через телеграмм-бот.

Напомним, в 2015 году впервые был проведен региональный диктант по башкирскому языку на базе Башкирского государственного университета. Филиалы вуза в городах Сибай, Стерлитамак, Нефтекамск и Бирск присоединились к мероприятию в онлайн формате. Всего же диктант написали 3500 жителей республики.

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#Инна Горина#Общество#Уфа#Новости Башкирии
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