В Уфе у здания УМПО установят истребитель МиГ-29

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
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Updated Сегодня, 13:56
Самолет доставили из Москвы в разобранном виде. Сборка заняла несколько дней. 25 апреля МиГ-29 установлен на постамент. В настоящее время ведутся работы по облагораживанию территории вокруг памятника. В двигателях установили красные прожекторы. В темное время суток их свет будет создавать иллюзию выходящей газовой струи из сопла истребителя.
Легендарный истребитель станет еще одним символом покорения неба и подарком ко дню Победы для коллектива УМПО и для жителей Уфы.
Ранее место последней стоянки у УМПО обрели СУ-25Б «Грач» и СУ-27, как олицетворение возможностей российской авиации. «Стальные сердца» Р95Ш и его модификация Р195 для Су-25 разработки ОКБ «Мотор», выпускались на УМПО. Эти двигатели признаны самыми надежными в своем классе. Не было ни одной катастрофы, связанной с отказом мотора, за всю историю истребителя.