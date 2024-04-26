В Уфе у здания УМПО установят истребитель МиГ-29

Ранее место последней стоянки у УМПО обрели СУ-25Б «Грач» и СУ-27, как олицетворение возможностей российской авиации. «Стальные сердца» Р95Ш и его модификация Р195 для Су-25 разработки ОКБ «Мотор», выпускались на УМПО. Эти двигатели признаны самыми надежными в своем классе. Не было ни одной катастрофы, связанной с отказом мотора, за всю историю истребителя.