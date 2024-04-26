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Монтаж памятника Миг-29 у здания отдела кадров УМПО в Уфе

В Уфе у здания УМПО установят истребитель МиГ-29

26 апреля 2024, 13:51
Фото: Максим Штурм

Монтаж памятника Миг-29 у здания отдела кадров УМПО в Уфе

Третье воздушное судно устанавливают сегодня на территории Уфимского моторостроительного производственного объединения. Миг-29УБ — многоцелевой советский и российский истребитель четвертого поколения.

Самолет доставили из Москвы в разобранном виде. Сборка заняла несколько дней. 25 апреля МиГ-29 установлен на постамент. В настоящее время ведутся работы по облагораживанию территории вокруг памятника. В двигателях установили красные прожекторы. В темное время суток их свет будет создавать иллюзию выходящей газовой струи из сопла истребителя.

Фото: Максим Штурм

Легендарный истребитель станет еще одним символом покорения неба и подарком ко дню Победы для коллектива УМПО и для жителей Уфы.

Ранее место последней стоянки у УМПО обрели СУ-25Б «Грач» и СУ-27, как олицетворение возможностей российской авиации. «Стальные сердца» Р95Ш и его модификация Р195 для Су-25 разработки ОКБ «Мотор», выпускались на УМПО. Эти двигатели признаны самыми надежными в своем классе. Не было ни одной катастрофы, связанной с отказом мотора, за всю историю истребителя.

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#Уфа#Памятник#УМПО
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