В ТПП РФ рассказали о защите интеллектуальных прав на специализированном форуме

Как отметил вице-президент ТПП России Вадим Чубаров, самой актуальной проблемой на сегодня по-прежнему остается коммерциализация интеллектуальной собственности. Дело в том, что в балансах отечественных компаний нематериальные активы сегодня не обладают своей ценностью. Поэтому нужно прибавить рыночность этой оценке. После этого нужно будет понизить степень риска в отношении тех активов, к которым Центробанк относит интеллектуальную собственность. Такая мера необходима для того, чтобы проценты под залог данного вида собственности носили взвешенный характер, пишет gorod55.ru.