В ТПП РФ рассказали о защите интеллектуальных прав на специализированном форуме

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Как отметил вице-президент ТПП России Вадим Чубаров, самой актуальной проблемой на сегодня по-прежнему остается коммерциализация интеллектуальной собственности. Дело в том, что в балансах отечественных компаний нематериальные активы сегодня не обладают своей ценностью. Поэтому нужно прибавить рыночность этой оценке. После этого нужно будет понизить степень риска в отношении тех активов, к которым Центробанк относит интеллектуальную собственность. Такая мера необходима для того, чтобы проценты под залог данного вида собственности носили взвешенный характер, пишет gorod55.ru.
На форуме выступил глава Роспатента Юрий Зубов. Он обратил внимание на то, что для достижения технологического суверенитета государства необходимо защищать технологии, которые созданы российскими компаниями и учеными.
«С точки зрения патентования мы видим существенные сдвиги в отличие от предыдущих лет. Российские учёные, предприниматели, малый и средний бизнес в совокупности своей дали приток заявок почти 10 процентов за год», — рассказал он.
Поскольку количество заявок на протяжении 2023 и 2024 годов постоянно снижалось, ученые из России смогли нахлестом компенсировать это падение, отметил глава ведомства.
В рамках форума рассматривались и реальные кейсы. В частности, речь идет о случае урегулирования споров между компаниями-правообладателями.
Вадим Чубаров рассказал об одном из таких случаев. Спор возник между компаниями из США и Санкт-Петербурга. Упаковка их товаров была почти полностью идентичной. Американская компания подала иск, после чего продолжались споры, требующие больших финансовых вливаний. По рекомендации Суда по интеллектуальным правам компании обратились в ТПП России. В результате было подписано медиативное соглашение, и обе компании выполнили его условия в полном объеме.
Отметим, что в Торгово-промышленной палате России действует совет по интеллектуальной собственности. В него входят представители предпринимательского сообщества и органов власти. Участники совета предлагают инициативы, некоторые из которых предполагают изменения в законодательстве.