В Башкирии за последнюю неделю в авариях погибли 12 человек

По данным ГИБДД в Башкирии за прошедшую неделю произошло 85 ДТП, в которых пострадали 91 человек, погибли 12. С начала текущего года зарегистрировано 704 автоаварии, что на 151 случай меньше, чем годом ранее. Число пострадавших составляет 863 человека. Это на 194 человека меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот количество погибших увеличилось до 97 человек — плюс 30 смертей.