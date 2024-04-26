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Published Сегодня, 09:14

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Updated Сегодня, 10:38

В Башкирии с начала недели в ДТП погибли 12 человек

В Башкирии за последнюю неделю в авариях погибли 12 человек

26 апреля 2024, 09:14
Фото: 1MI

В Башкирии с начала недели в ДТП погибли 12 человек

Власти республики обеспокоены значительным ростом смертности на дорогах.

По данным ГИБДД в Башкирии за прошедшую неделю произошло 85 ДТП, в которых пострадали 91 человек, погибли 12. С начала текущего года зарегистрировано 704 автоаварии, что на 151 случай меньше, чем годом ранее. Число пострадавших составляет 863 человека. Это на 194 человека меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А вот количество погибших увеличилось до 97 человек — плюс 30 смертей.

На оперативном совещании в ЦУРе, глава Башкирии Радий Хабиров обратил внимание на то, что количество ДТП и пострадавших сокращается, но количество погибших увеличивается. Как отметили в Минтрансе, все погибшие на прошедшей неделе находились в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, это тяжелая утрата, отметил Радий Хабиров.

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«На прошлой неделе мы потеряли пять молодых людей. Раз — и нет пяти судеб, и детей не родили, и не пожили. Пусть разберутся. Я не беру грех на себя… Жалко парней, жалко девушек. — Усиливайте профилактическую надзорную работу. Понятно, что не мы за рулем сидим, они сами вершат свои судьбы. Очень жаль», — высказался глава республики.

Напомним, что накануне мэр Уфы также прокомментировал страшное ДТП с пятью погибшими. Страшная авария произошла 19 апреля: на выезде из города легковушка врезалась в поливальную машину.

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#Инна Горина#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Уголовное дело#Авария#ДТП#Новости Башкирии
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