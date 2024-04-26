В Башкирии инвестор получил участок без торгов

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Компания «Колбасыр» из Башкирии получила земельный участок площадью 0,8 гектара в деревне Жилино без проведения торгов. Это было сделано по упрощенной процедуре, сообщает пресс-служба правительства республики.
Предприниматели планируют построить производственный цех площадью 990 квадратных метров на предоставленном участке, а также организовать парковку для грузового транспорта и разместить трансформаторную подстанцию. Инвестор готов вложить в проект 45 миллионов рублей. В результате, ежегодно будет выпускаться 400 тонн колбасы.
«Планируем существенно нарастить производство продуктов питания. Реализуем программу развития пищевой и перерабатывающей промышленности региона. В ее рамках в 2023 году направили 100 миллионов рублей государственной поддержки представителям отрасли», — рассказал заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.
Как отметили в ведомстве, выделение земельных участков без проведения торгов будет хорошим стимулом как для того, чтобы создавать новые пищевые производства, так и для развития уже существующих.