В Башкирии для застройщиков работает специальная цифровая платформа

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Published Сегодня, 06:35
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Цифровизация строительной отрасли подразумевает комплекс мер, которые обеспечивают достижение поставленных целей по вводу жилья в рамках федеральной программы «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Система позволяет получить градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство объектов капитального строительства и на их ввод в эксплуатацию, уведомления о планируемом и построенном объекте ИЖС и многое другое.
— ГИСОГД РБ успешно функционирует в республике с 2020 года, всего за эти годы общий объем поступивших от инвесторов обращений в системе составляет более 97 тысяч, оказано 68 тысяч услуг, подготовлено порядка восьми тысяч разрешений на строительство. В ГИСОГД РБ сегодня работают все 63 муниципальных образования и более 150 ресурсоснабжающих организаций республики, что значительно сокращает инвестиционно-строительный цикл, — отметил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.
База данных системы включает в себя всю имеющуюся градостроительную документацию республики, постоянно обновляется и является основой для оказания 42 государственных и муниципальных услуг в автоматизированном режиме.
В случае, когда объект строительства расположен на территории двух и более муниципальных образований, государственные с 2023 года реализуется Государственным комитетом РБ по жилищному и строительному надзору.
— Ранее такая функция для заявителей строительной сферы была доступна только в очном варианте. Застройщикам исключена необходимость направления документов в бумажной форме. Данный переход помог предпринимателям сэкономить время подачи заявки, а также ускорить процесс выдачи разрешения на строительства с 10 до 5 рабочих дней, — отметил председатель Госкомитета Артур Давлетшин.
Так, в 2023 году с использованием ГИСОГД РБ в Госкомитет поступило 23 заявления о выдаче разрешений. А уже в 1 квартале 2024 года поступило 15 заявлений, выдано 15 разрешений на строительство и два разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.