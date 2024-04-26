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В Башкирии для застройщиков работает специальная цифровая платформа

В Башкирии для застройщиков работает специальная цифровая платформа

26 апреля 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
В первом квартале 2024 года застройщикам Башкирии оказано более четырех тысяч услуг через государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД РБ).

Цифровизация строительной отрасли подразумевает комплекс мер, которые обеспечивают достижение поставленных целей по вводу жилья в рамках федеральной программы «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Система позволяет получить градостроительный план земельного участка, разрешение на строительство объектов капитального строительства и на их ввод в эксплуатацию, уведомления о планируемом и построенном объекте ИЖС и многое другое.

— ГИСОГД РБ успешно функционирует в республике с 2020 года, всего за эти годы общий объем поступивших от инвесторов обращений в системе составляет более 97 тысяч, оказано 68 тысяч услуг, подготовлено порядка восьми тысяч разрешений на строительство. В ГИСОГД РБ сегодня работают все 63 муниципальных образования и более 150 ресурсоснабжающих организаций республики, что значительно сокращает инвестиционно-строительный цикл, — отметил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.

База данных системы включает в себя всю имеющуюся градостроительную документацию республики, постоянно обновляется и является основой для оказания 42 государственных и муниципальных услуг в автоматизированном режиме.

В случае, когда объект строительства расположен на территории двух и более муниципальных образований, государственные с 2023 года реализуется Государственным комитетом РБ по жилищному и строительному надзору.

— Ранее такая функция для заявителей строительной сферы была доступна только в очном варианте. Застройщикам исключена необходимость направления документов в бумажной форме. Данный переход помог предпринимателям сэкономить время подачи заявки, а также ускорить процесс выдачи разрешения на строительства с 10 до 5 рабочих дней, — отметил председатель Госкомитета Артур Давлетшин.

Так, в 2023 году с использованием ГИСОГД РБ в Госкомитет поступило 23 заявления о выдаче разрешений. А уже в 1 квартале 2024 года поступило 15 заявлений, выдано 15 разрешений на строительство и два разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Башкортостан
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