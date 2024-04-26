В Башкирии для застройщиков работает специальная цифровая платформа

— ГИСОГД РБ успешно функционирует в республике с 2020 года, всего за эти годы общий объем поступивших от инвесторов обращений в системе составляет более 97 тысяч, оказано 68 тысяч услуг, подготовлено порядка восьми тысяч разрешений на строительство. В ГИСОГД РБ сегодня работают все 63 муниципальных образования и более 150 ресурсоснабжающих организаций республики, что значительно сокращает инвестиционно-строительный цикл, — отметил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.