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Published Сегодня, 11:22

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Updated Сегодня, 11:31

В Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой

Пьяное застолье привело к жестокому убийству жительницы Башкирии

26 апреля 2024, 11:22
Фото: 1MI

В Башкирии задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомой

Салавате задержан подозреваемый в причинении своей знакомой телесных повреждений со смертельным исходом, сообщается в совместной рассылке МВД по РБ и регионального Следственного комитета.

По предварительным данным СК, ночью 26 апреля неизвестный мужчина на улице Калинина избивал женщину, об этом в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели в одну из квартир дома. Как отмечают в пресс-службе МВД, дверь в квартиру пришлось вскрывать.

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В квартире было обнаружено тело 39-летней женщины с множественными телесными повреждениями. Также в квартире находился ее знакомый 1987 г. р. Отмечается, что ранее мужчина был судим.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии опьянения. В отдел полиции, он признался, что причинил своей знакомой телесные повреждения после ссоры в ходе употребления спиртных напитков

В настоящее время материалы переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России. По факту обнаружения тела женщины с телесными повреждениями на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции.

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