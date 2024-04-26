Пьяное застолье привело к жестокому убийству жительницы Башкирии

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
По предварительным данным СК, ночью 26 апреля неизвестный мужчина на улице Калинина избивал женщину, об этом в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели в одну из квартир дома. Как отмечают в пресс-службе МВД, дверь в квартиру пришлось вскрывать.
В квартире было обнаружено тело 39-летней женщины с множественными телесными повреждениями. Также в квартире находился ее знакомый 1987 г. р. Отмечается, что ранее мужчина был судим.
Отмечается, что мужчина находился в состоянии опьянения. В отдел полиции, он признался, что причинил своей знакомой телесные повреждения после ссоры в ходе употребления спиртных напитков
В настоящее время материалы переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России. По факту обнаружения тела женщины с телесными повреждениями на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции.