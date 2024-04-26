Пьяное застолье привело к жестокому убийству жительницы Башкирии

По предварительным данным СК, ночью 26 апреля неизвестный мужчина на улице Калинина избивал женщину, об этом в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили следы крови, которые привели в одну из квартир дома. Как отмечают в пресс-службе МВД, дверь в квартиру пришлось вскрывать.