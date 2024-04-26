Школьник из Уфы взял золото на олимпиаде в Китае

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
В Шэньчжэне подвели итоги 58-й олимпиады по химии. В этом году там участвовал 151 школьник из 26 стран. Мероприятие проводили на базе российско-китайского университета МГУ-ППИ.
Так, 17-летний Вадим Харисов получил «золото», но это не первая победа мальчика. Он всегда занимал призовые места. После победы парень признался, что хочет скорее вернуться домой и отдохнуть от формул и химических реакций.
Также среди победителей есть ребенок из столицы соседней республики. Александра Ромашова из лицей № 131 в Казани привезла на родину аналогичную медаль.