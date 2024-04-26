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Школьник из Уфы взял золото на олимпиаде в Китае

Школьник из Уфы взял золото на олимпиаде в Китае

26 апреля 2024, 15:44
Фото: Минпросвещения России
Одиннадцатиклассник из Уфы заполучил золотую медаль на международной Менделеевской олимпиаде в Китае. Всего российским школьникам удалось привезти на родину пять первых и столько же вторых мест.

В Шэньчжэне подвели итоги 58-й олимпиады по химии. В этом году там участвовал 151 школьник из 26 стран. Мероприятие проводили на базе российско-китайского университета МГУ-ППИ.

Так, 17-летний Вадим Харисов получил «золото», но это не первая победа мальчика. Он всегда занимал призовые места. После победы парень признался, что хочет скорее вернуться домой и отдохнуть от формул и химических реакций.

Также среди победителей есть ребенок из столицы соседней республики. Александра Ромашова из лицей № 131 в Казани привезла на родину аналогичную медаль.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Школьники#Китай#Олимпиада
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