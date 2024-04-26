В Башкирии в последний путь проводили троих участников СВО

Известно, что 1 сентября 2023 года Зимфир заключил контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы и уехал в зону СВО. По рассказам близких, в последний раз боец выходил на связь 8 апреля. Известие о его гибели пришло 20 апреля.