В Башкирии в последний путь проводили троих участников СВО

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Траурная церемония прощания с участниками СВО прошла сегодня в разных районах республики.
В Янаульском районе, в деревне Нижний чат земляки попрощались с рядовым Азатом Шаемовым. 29 января этого года погибший заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Он служил стрелком в мотострелковой штурмовой роте. Погиб 20 февраля, исполняя свой воинский долг.
Проводить Азата в последний путь пришли его родные, близкие, представители районной и сельской администраций, боевое братство и неравнодушные жители.
«Азата был очень трудолюбивым, отзывчивым и самоотверженным человеком. С детства он проявлял интерес к технике, был активистом и никогда не оставался в стороне от чужой беды. Очень жаль прощаться с ним», — поделились горечью утраты земляки погибшего бойца.
В селе Тавтиманово Иглинского района состоялся траурный митинг в память о бойце СВО Романе Мухамадиеве. В церемонии прощания приняли участие ветераны боевых действий, друзья, родные и близкие погибшего военнослужащего, представители администрации.
В ноябре 2023 года Роман заключил краткосрочный контракт, а 26 января 2024 года боец погиб в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР, оставаясь верным своей военной присяге до конца.
«Выражаю всем родным и близким искренние слова соболезнования. Роман принял мужественное решение и стал настоящим защитником Отечества. Во время участия в спецоперации он проявил себя смелым и решительным воином. Пользовался уважением командиров и однополчан. Но победа дается высокой ценой. Сегодня скорбит вся республика. Спи спокойно Герой, пусть земля родная будет тебе пухом», — сказал депутат Госсобрания-Курултая РБ Эдуард Сардаров.
У погибшего бойца осталось шестеро детей.
В Янауле, на центральной площади города земляки простились с ещё одним участником специальной военной операции рядовым Зимфиром Хуснутдиновым. Представители боевого братства, родственники и местные жители проводили янаульца в последний путь.
Известно, что 1 сентября 2023 года Зимфир заключил контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы и уехал в зону СВО. По рассказам близких, в последний раз боец выходил на связь 8 апреля. Известие о его гибели пришло 20 апреля.
«Зимфир был хорошим парнем, смелым, он был патриотом своей страны, верил, что делает хорошее дело. Он был веселым, часто приходил на помощь. Как жаль, что уходят такие молодые», — вспоминают погибшего янаульца земляки.
За проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга всех военнослужащих посмертно наградили Орденом Мужества.