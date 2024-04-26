После страшного ДТП с пятью погибшими в Уфе очнулась девушка

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Telegram-канал «Честный репортаж» пояснил, что спустя время медики оценивают состояние пострадавшей как крайне тяжелое. Несмотря на то, что пациентка открыла глаза, она ни на что не реагирует.
При этом ее молодой человек чувствует себя уже лучше. Он пока располагается в отделении нейрохирургии больницы №22, а возлюбленная — в нейрореанимации.
Напомним, что ДТП случилось 19 апреля в Кировском районе на 1 км трассы Уфа — Оренбург. Предварительно известно, что 39-летний мужчина управлял поливомоечным «Камазом» и при развороте в него въехала «пятнашка».
За рулем отечественного авто был 22-летний парень. В результате ДТП скончались водитель и его пассажиры, в возрасте от 18 до 22 лет.