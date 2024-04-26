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Published Сегодня, 16:51

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Updated Сегодня, 16:53

Выжившая в страшном ДТП девушка открыла глаза в Уфе

После страшного ДТП с пятью погибшими в Уфе очнулась девушка

26 апреля 2024, 16:51
Фото: 1MI

Выжившая в страшном ДТП девушка открыла глаза в Уфе

Стало известно, что выжившая в страшном ДТП в Уфе девушка открыла глаза. Ее пятеро друзей погибли неделю назад.

Telegram-канал «Честный репортаж» пояснил, что спустя время медики оценивают состояние пострадавшей как крайне тяжелое. Несмотря на то, что пациентка открыла глаза, она ни на что не реагирует.

При этом ее молодой человек чувствует себя уже лучше. Он пока располагается в отделении нейрохирургии больницы №22, а возлюбленная — в нейрореанимации.

Напомним, что ДТП случилось 19 апреля в Кировском районе на 1 км трассы Уфа — Оренбург. Предварительно известно, что 39-летний мужчина управлял поливомоечным «Камазом» и при развороте в него въехала «пятнашка».

За рулем отечественного авто был 22-летний парень. В результате ДТП скончались водитель и его пассажиры, в возрасте от 18 до 22 лет.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#ДТП#Больница#Погибшие
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