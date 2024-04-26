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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

К жителям Башкирии приедет «Паровоз Победы»

«Паровоз Победы» в Уфе будет 28 апреля

26 апреля 2024, 05:14
Фото: 1MI

К жителям Башкирии приедет «Паровоз Победы»

В движущемся составе размещена уникальная иммерсивная инсталляция.

Торжественная встреча состоится 28 апреля в 9:30 на первой платформе железнодорожного вокзала Уфы, сообщает городская администрация.

В программе мероприятия шесть платформ с военной техникой времён Великой Отечественной войны, включая советский танк Т-34 и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».

Гости смогут сфотографироваться с экспонатами, а также принять участие в праздничном концерте с лучшими творческими коллективами республиканского центра народного творчества.

 

Возрастная категория мероприятия 3+

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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