«Паровоз Победы» в Уфе будет 28 апреля

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Торжественная встреча состоится 28 апреля в 9:30 на первой платформе железнодорожного вокзала Уфы, сообщает городская администрация.
В программе мероприятия шесть платформ с военной техникой времён Великой Отечественной войны, включая советский танк Т-34 и пассажирские вагоны «Бессмертного полка».
Гости смогут сфотографироваться с экспонатами, а также принять участие в праздничном концерте с лучшими творческими коллективами республиканского центра народного творчества.
Возрастная категория мероприятия 3+