На прохождение военной службы из Башкирии отправятся более 5 тысяч новобранцев

Как сообщил Сагитов, в этом году из Башкирии на прохождение срочной военной службы в армии отправятся более пяти тысяч нововбранцев. Подчеркивается, что они не будут проходить срочную службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, они не будут привлекаться к участию в СВО.