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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 07:12

На прохождение военной службы из Башкирии отправятся более 5 тысяч новобранцев

На прохождение военной службы из Башкирии отправятся более 5 тысяч новобранцев

26 апреля 2024, 06:53
Фото: Изображение Midjourney
В при участии вице-премьера республики Ирека Сагитова прошло первое в этом году заседание призывной комиссии.

Как сообщил Сагитов, в этом году из Башкирии на прохождение срочной военной службы в армии отправятся более пяти тысяч нововбранцев. Подчеркивается, что они не будут проходить срочную службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, они не будут привлекаться к участию в СВО.

Представители министерств и ведомств, а также главы муниципалитетов, подключившиеся к совещанию в режиме ВКС, рассказали о проведённой весенней призывной кампании: подготовки к призыву, готовности к комплектованию и отправке воинских команд и эшелонов со сборного пункта, работе медкомиссий.

«Военному комиссариату республики и муниципальным образованиям необходимо взять на особый контроль вопросы оповещения граждан и явки их на призывные комиссии. Глав администраций муниципальных образований прошу провести анализ графиков призывных комиссий с целью их проведения в максимально возможные сжатые сроки. Необходимо организовать работу по установлению местонахождения граждан в целях обеспечения их прибытия на призывные комиссии. Военному комиссариату совместно с министерством здравоохранения необходимо организовать работу по проведению медицинского обследования граждан по направлению призывных комиссий», — сказал Ирек Сагитов.
#Общество#Город#Новости Башкирии#Правительство#Срочная служба в армии#Весенний призыв
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