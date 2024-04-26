На прохождение военной службы из Башкирии отправятся более 5 тысяч новобранцев

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Как сообщил Сагитов, в этом году из Башкирии на прохождение срочной военной службы в армии отправятся более пяти тысяч нововбранцев. Подчеркивается, что они не будут проходить срочную службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, они не будут привлекаться к участию в СВО.
Представители министерств и ведомств, а также главы муниципалитетов, подключившиеся к совещанию в режиме ВКС, рассказали о проведённой весенней призывной кампании: подготовки к призыву, готовности к комплектованию и отправке воинских команд и эшелонов со сборного пункта, работе медкомиссий.
«Военному комиссариату республики и муниципальным образованиям необходимо взять на особый контроль вопросы оповещения граждан и явки их на призывные комиссии. Глав администраций муниципальных образований прошу провести анализ графиков призывных комиссий с целью их проведения в максимально возможные сжатые сроки. Необходимо организовать работу по установлению местонахождения граждан в целях обеспечения их прибытия на призывные комиссии. Военному комиссариату совместно с министерством здравоохранения необходимо организовать работу по проведению медицинского обследования граждан по направлению призывных комиссий», — сказал Ирек Сагитов.