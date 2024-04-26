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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 10:42

На дорогах Башкирии зафиксировали свыше 19000 дефектов

На дорогах Башкирии зафиксировали свыше 19000 дефектов

26 апреля 2024, 07:44
Фото: Минтранс РБ.
Сейчас ремонтные работы проводятся с применением холодного асфальта, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

На региональных и межмуниципальных дорогах Башкирии отремонтировали 14 000 ям. Всего с начала года в Системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры было зафиксировано более 19 000 дефектов, отмечают в пресс-службе ведомства.

Фото: Минтранс РБ.
— Дорожники выполняют ямочный ремонт с использованием холодного асфальта. С запуском асфальтобетонных заводов ремонт будет производиться при помощи горячей асфальтобетонной смеси, — глава регионального Минтранса Александр Клебанов.

Напомним, что в Уфе и Стерлитамаке асфальтобетонные заводы уже приступили к работе. В этих городах подрядные организации выполняют ямочный ремонт с применением горячего асфальта. Всего в этом году в Башкортостане будут работать 32 асфальтобетонных завода.

#Азамат Нухов#Город#Уфа#Новости Башкирии#Ямочный ремонт#Дорожный ремонт#Строительство и ремонт дорог#Минтранс РБ
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