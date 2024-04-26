На дорогах Башкирии зафиксировали свыше 19000 дефектов

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
На региональных и межмуниципальных дорогах Башкирии отремонтировали 14 000 ям. Всего с начала года в Системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры было зафиксировано более 19 000 дефектов, отмечают в пресс-службе ведомства.
— Дорожники выполняют ямочный ремонт с использованием холодного асфальта. С запуском асфальтобетонных заводов ремонт будет производиться при помощи горячей асфальтобетонной смеси, — глава регионального Минтранса Александр Клебанов.
Напомним, что в Уфе и Стерлитамаке асфальтобетонные заводы уже приступили к работе. В этих городах подрядные организации выполняют ямочный ремонт с применением горячего асфальта. Всего в этом году в Башкортостане будут работать 32 асфальтобетонных завода.