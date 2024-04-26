На дорогах Башкирии зафиксировали свыше 19000 дефектов

Напомним, что в Уфе и Стерлитамаке асфальтобетонные заводы уже приступили к работе. В этих городах подрядные организации выполняют ямочный ремонт с применением горячего асфальта. Всего в этом году в Башкортостане будут работать 32 асфальтобетонных завода.