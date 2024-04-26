Камеры домофона в Уфе сняли прогуливавшихся убийцу и жертву

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Кадры «умного» домофона засняли, как за час до преступления мужчины вместе выходили из подъезда. По неподтвержденным данным, лысого мужчину зарезал собутыльник в кепке, а до этого они пошли в магазин за водкой.
Предварительно, соседи слышали крики за дверью квартиры. В результате потасовки один достал нож и ударил сначала хозяина квартиры, который остался в живых, а потом и общего знакомого, который умер на месте.
Злоумышленник сбежал после преступления. Его разыскивают полицейские. Сообщается, якобы он украл водку, две куртки, спрыгнул в окно и сбежал.
В комментариях пользователи заявили, что пьянство до добра не может доводить. Им жалко погибшего.
Ранее стало известно, что в Салавате мужчина долгое время истязал возлюбленную на улице, на глазах у соседей. Когда дверь в квартиру, где находилась пара, вскрыли, то обнаружился труп женщины, над которым склонился злоумышленник.