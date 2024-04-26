mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Камеры домофона в Уфе сняли прогуливавшихся убийцу и жертву

Камеры домофона в Уфе сняли прогуливавшихся убийцу и жертву

26 апреля 2024, 14:14
Фото: 1MI
В Кузнецовском Затоне произошло жестокое убийство человека. В Telegram-канале «Честный репортаж» заявили, что злоумышленник скрылся с места преступления в Уфе.

Кадры «умного» домофона засняли, как за час до преступления мужчины вместе выходили из подъезда. По неподтвержденным данным, лысого мужчину зарезал собутыльник в кепке, а до этого они пошли в магазин за водкой.

Предварительно, соседи слышали крики за дверью квартиры. В результате потасовки один достал нож и ударил сначала хозяина квартиры, который остался в живых, а потом и общего знакомого, который умер на месте.

Злоумышленник сбежал после преступления. Его разыскивают полицейские. Сообщается, якобы он украл водку, две куртки, спрыгнул в окно и сбежал.

В комментариях пользователи заявили, что пьянство до добра не может доводить. Им жалко погибшего.

Ранее стало известно, что в Салавате мужчина долгое время истязал возлюбленную на улице, на глазах у соседей. Когда дверь в квартиру, где находилась пара, вскрыли, то обнаружился труп женщины, над которым склонился злоумышленник.

Зарезала ради телефона: уфимка напросилась в гости к старушке и зверски убила хозяйку
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимец зарезал отца, а потом помогал матери искать телоОрудовавшего в Уфе «поволжского маньяка» приговорили к пожизненномуВ Уфе женщину будут судить за убийство своего новорожденного ребенка
#Марина Шорина#Происшествия#Уфа#Убийство
Подпишитесь
«Мне сломали жизнь!»: осужденный по ошибке подросток из Уфы обратился к Бастрыкину
Сегодня, 09:06
Обратившийся к Бастрыкину подросток заявил о пытках в колонии
Сегодня, 11:18
Шокирующие кадры. В Салавате мужчина избил любовницу до смерти и обнимался с ее мертвым телом
Сегодня, 08:55
Громкие хлопки напугали учеников лицея в центре Уфы
Сегодня, 10:22
Из-за обвала грунта в Уфе перекроют движение
Сегодня, 10:50
В создании объявлений для пользователей помогут нейросети
Сегодня, 06:54
"