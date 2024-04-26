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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 27–28 апреля

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 27–28 апреля

26 апреля 2024, 06:27
Фото: 1MI

Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 27–28 апреля

Рассказываем о событиях, которые пройдут в Уфе в грядущие выходные.

27 апреля. Выставка «Герои времени колокольчиков»

Мультимедийная выставка посвящена русскому року 80-90-х годов. На ней будут продемонстрированы уникальные экземпляры из архивов писателя и культуролога Александра Кушнира, связанные с творчеством групп «ДДТ», «Кино», «Наутилус», «Звуки Му», «Гражданская оборона», «Зоопарк». В экспозицию, которая собиралась более тридцати лет, вошли подпольные рок-журналы и магнитофонные альбомы, графические схемы Егора Летова, машинопись Янки Дягилевой и тексты Александра Башлачева.

Место: Тинькофф Холл

27 апреля. Концерт «Гарри Поттер. Оркестр Sonorus»

Камерный оркестр молодых выпускников Московской консерватории исполнит саундтреки композитора Джона Уильямса из серии экранизаций книг про Гарри Поттера.

Место: концертный зал «Колизео»

27 апреля. Балет ко Дню танца

В день рождения знаменитого реформатора ЖанЖоржа Новерра мир отмечает День танца. В программе — выступления ведущих артистов и солистов балета театра, студентов БХК им. Нуреева и балерин из «Студии балета и барре Гузель Сулеймановой».

Место: Башкирский государственный театр оперы и балета

28 апреля. Фестиваль современного танца «Своими ногами»

XVI фестиваль современного танца «Своими ногами». Хедлайнер — театр танца «Каннон Данс» (Санкт-Петербург), который покажет два спектакля — «БАР.ОКО» (хореограф Лоранд Закар) и «Бессердечность» (хореограф Лилит Акопян). Также будут представлены постановки, отобранные организаторами по результатам проведения фестивальных показов.

Место: ГКЗ «Башкортостан»

28 апреля. Выставка «Сергей Довлатов. Воспоминания в фотографиях Нины Аловерт»

Фотовыставка о жизни и творчестве писателя Сергея Довлатова. Каждая фотография дополнена описанием происходящего за кадром и личным высказыванием автора к снимку. Посетить выставку можно в дни проведения концертов с 18 часов.

Место: фойе Башкирской филармонии

#Андрей Королев#Культура#Новости#Уфа
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