Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 27–28 апреля

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Мультимедийная выставка посвящена русскому року 80-90-х годов. На ней будут продемонстрированы уникальные экземпляры из архивов писателя и культуролога Александра Кушнира, связанные с творчеством групп «ДДТ», «Кино», «Наутилус», «Звуки Му», «Гражданская оборона», «Зоопарк». В экспозицию, которая собиралась более тридцати лет, вошли подпольные рок-журналы и магнитофонные альбомы, графические схемы Егора Летова, машинопись Янки Дягилевой и тексты Александра Башлачева.
Место: Тинькофф Холл
Камерный оркестр молодых выпускников Московской консерватории исполнит саундтреки композитора Джона Уильямса из серии экранизаций книг про Гарри Поттера.
Место: концертный зал «Колизео»
В день рождения знаменитого реформатора ЖанЖоржа Новерра мир отмечает День танца. В программе — выступления ведущих артистов и солистов балета театра, студентов БХК им. Нуреева и балерин из «Студии балета и барре Гузель Сулеймановой».
Место: Башкирский государственный театр оперы и балета
XVI фестиваль современного танца «Своими ногами». Хедлайнер — театр танца «Каннон Данс» (Санкт-Петербург), который покажет два спектакля — «БАР.ОКО» (хореограф Лоранд Закар) и «Бессердечность» (хореограф Лилит Акопян). Также будут представлены постановки, отобранные организаторами по результатам проведения фестивальных показов.
Место: ГКЗ «Башкортостан»
Фотовыставка о жизни и творчестве писателя Сергея Довлатова. Каждая фотография дополнена описанием происходящего за кадром и личным высказыванием автора к снимку. Посетить выставку можно в дни проведения концертов с 18 часов.
Место: фойе Башкирской филармонии