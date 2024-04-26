Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 27–28 апреля

Мультимедийная выставка посвящена русскому року 80-90-х годов. На ней будут продемонстрированы уникальные экземпляры из архивов писателя и культуролога Александра Кушнира, связанные с творчеством групп «ДДТ», «Кино», «Наутилус», «Звуки Му», «Гражданская оборона», «Зоопарк». В экспозицию, которая собиралась более тридцати лет, вошли подпольные рок-журналы и магнитофонные альбомы, графические схемы Егора Летова, машинопись Янки Дягилевой и тексты Александра Башлачева.