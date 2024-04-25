В Уфе Шакшинский мост готов почти наполовину

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Капитальный ремонт сооружения проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчики установили опалубки опор и металлоконструкции пролетных строений правой части моста. На строительной площадке работает около 70 человек, используется тяжелая строительная техника. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов, работы ведутся круглосуточно.
Планируется завершить работы на части моста в июне 2024 года, открыть движение и начать ремонт второй половины сооружения. Все работы планируется завершить к 2025 году. Стоимость ремонта превышает 2 миллиарда рублей.
Для обеспечения транспортной доступности жителей Шакши были синхронизированы расписания электричек и автобусов. К числу электричек были добавлены две и к каждой из них по два дополнительных вагона. На маршруте Уфа-Шакша в настоящее время курсируют 25 пригородных поездов.