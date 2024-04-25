В Уфе Шакшинский мост готов почти наполовину

Для обеспечения транспортной доступности жителей Шакши были синхронизированы расписания электричек и автобусов. К числу электричек были добавлены две и к каждой из них по два дополнительных вагона. На маршруте Уфа-Шакша в настоящее время курсируют 25 пригородных поездов.