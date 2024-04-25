В Уфе с помощью чат-бота сдали очередного пьяного водителя

При освидетельствовании было обнаружено 1,259 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, однако водитель отказался соглашаться с результатом. В медицинском учреждении он также отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, хотя по внешним признакам был сильно пьян.