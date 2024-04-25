В Уфе с помощью чат-бота сдали очередного пьяного водителя

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В специальный чат написал уфимец, проживающий на ул. Фронтовых Бригад и сообщил, что в состоянии алкогольного опьянения вокруг дома наворачивает круги водитель автомобиля «Лада Гранта».
Сотрудники Полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Уфе сразу выехали на место и задержали нетрезвого 26-летнего водителя, который вёл себя неадекватно и оказывал сопротивление.
При освидетельствовании было обнаружено 1,259 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, однако водитель отказался соглашаться с результатом. В медицинском учреждении он также отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, хотя по внешним признакам был сильно пьян.
Полиция зафиксировала отказ от освидетельствования на состояние опьянения и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Автомобиль нарушителя был помещён на штрафстоянку, а водитель доставлен в участок.