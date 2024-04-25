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Published Сегодня, 06:25

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Updated Сегодня, 06:48

В Башкирии задержан нетрезвый и буйный водитель с помощью чат-бота

В Уфе с помощью чат-бота сдали очередного пьяного водителя

25 апреля 2024, 06:25
Фото: 1MI

В Башкирии задержан нетрезвый и буйный водитель с помощью чат-бота

Водитель совершал странные манёвры во дворе дома.

В специальный чат написал уфимец, проживающий на ул. Фронтовых Бригад и сообщил, что в состоянии алкогольного опьянения вокруг дома наворачивает круги водитель автомобиля «Лада Гранта».

Сотрудники Полка ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Уфе сразу выехали на место и задержали нетрезвого 26-летнего водителя, который вёл себя неадекватно и оказывал сопротивление.

Мертвецки пьяного водителя без прав сдали через чат-бот
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При освидетельствовании было обнаружено 1,259 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, однако водитель отказался соглашаться с результатом. В медицинском учреждении он также отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, хотя по внешним признакам был сильно пьян.

Полиция зафиксировала отказ от освидетельствования на состояние опьянения и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Автомобиль нарушителя был помещён на штрафстоянку, а водитель доставлен в участок.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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