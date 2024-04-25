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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

В Башкирии придумали концепцию оформления гостевых улиц к юбилею Уфы

В Уфе к юбилею столицы веранды летних кафе оформят в едином стиле

25 апреля 2024, 09:19
Фото: 1MI

В Башкирии придумали концепцию оформления гостевых улиц к юбилею Уфы

Уфимцы удивятся необычному декору местных ресторанов.

В честь юбилея столицы будет согласовано оформление летних веранд на гостевых улицах в национальном стиле. Об этом рассказал Глава Администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов. Известно, что требования к внешнему виду объектов общепита поменялись в связи с празднованием 450-летия Уфы.

«На данный момент идет разработка эскизов объектов, как только появятся реальные макеты мы обязательно их покажем», — прокомментировали новость в администрации Кировского района.

Также известно, что значение имеют площади летников и что точки питания не должны загораживать пешеходную зону. Как объяснили в муниципалитете, после реализации этой задумки Уфа встретит гостей столицы во всей красе. Это важно, чтобы после праздника в Башкирию захотелось возвращаться снова и снова.

Уфимцы такую новость встретили на ура:

— «Отличные новости! Ждём праздника»

— «Уже интересно увидеть, что получится. Любим наш город, а когда он меняется к лучшему — ещё больше!»

— «Здорово! Давно в центре не было перемен. Мы тоже порадуемся и погуляем по Уфе, думаю, не только гости это оценят», — пишут жители республики в социальных сетях.

Отметим, что основная часть летних веранд города откроется для посетителей к 1 мая.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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