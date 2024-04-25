В Уфе к юбилею столицы веранды летних кафе оформят в едином стиле

Также известно, что значение имеют площади летников и что точки питания не должны загораживать пешеходную зону. Как объяснили в муниципалитете, после реализации этой задумки Уфа встретит гостей столицы во всей красе. Это важно, чтобы после праздника в Башкирию захотелось возвращаться снова и снова.