В центре Уфы ввели новые запреты для водителей: нарушителям пригрозили эвакуатором

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Сегодня, 25 апреля, с 21:00 запрещается остановка в уширениях проезжей части и на обочинах. Ограничение будет действовать до 8:00.
Кроме того, с 23:00 закрыт въезд с улицы Достоевского. Откроют его утром следующего дня, в 6:00.
«Соответствующие дорожные знаки уже установлены, в зоне их действия будет работать эвакуатор. Пожалуйста, заранее планируйте свой маршрут, будьте внимательны и соблюдайте ПДД», — гласит сообщение мэрии.