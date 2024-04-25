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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

В центре Уфы ввели новые запреты для водителей: нарушителям пригрозили эвакуатором

В центре Уфы ввели новые запреты для водителей: нарушителям пригрозили эвакуатором

25 апреля 2024, 05:35
Фото: Артур Салимов / mkset.ru
В столице Башкирии ввели несколько временных ограничений на улице Крупской. Об этом сообщает мэрия города.

Сегодня, 25 апреля, с 21:00 запрещается остановка в уширениях проезжей части и на обочинах. Ограничение будет действовать до 8:00.

Кроме того, с 23:00 закрыт въезд с улицы Достоевского. Откроют его утром следующего дня, в 6:00.

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«Соответствующие дорожные знаки уже установлены, в зоне их действия будет работать эвакуатор. Пожалуйста, заранее планируйте свой маршрут, будьте внимательны и соблюдайте ПДД», — гласит сообщение мэрии.
#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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