В Стерлитамаке у официального дилера поступила в продажу новинка — JAECOO J8

— Приглашаем всех желающих лучше познакомиться с возможностями автомобилей в наш дилерский центр. Презентация JAECOO J8 пройдет 30 мая в 18:30. Отмечу, что сам автосалон работает по принципиально новым стандартам, что подчеркивает его уникальное дизайнерское решение. Также вы сможете приобрести официальные аксессуары бренда. Торопитесь — специальные ценовые предложения, действуют только до конца апреля. Приходите — и вы не будете разочарованы! — подчеркнула руководитель отдела продаж «МС Моторс Юг» Дарья Аносова.