В Стерлитамаке у официального дилера поступила в продажу новинка — JAECOO J8

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Published Сегодня, 06:36
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JAECOO J8 — новый флагманский кроссовер бренда. Его отличают стиль и элегантность. Благодаря мощному двигателю и полному приводу, водителю будет комфортно в нем и летом и зимой и на асфальте, и на разбитой грунтовке.
В России бренд JAECOO появился недавно и уже вошел в топ наиболее популярных легковых автомобилей. Его ключевые особенности — эффектный дизайн, передовые технологии и по-настоящему высокий уровень комфорта, эргономики и безопасности.
Салон J8 тщательно продуман и безупречно сбалансирован. Классические штрихи сочетаются в нём с самыми передовыми технологиями, характерные для внедорожников решения — с элементами роскоши в интерьере, премиальные материалы отделки с образцовым качеством изготовления. Каждая деталь, каждый элемент, каждое решение призваны обеспечить максимальное удобство и абсолютный комфорт, который ожидают от своего автомобиля самые требовательные покупатели.
Прочный кузов и самый полный арсенал средств безопасности, мощный тяговитый двигатель и современная трансмиссия, система постоянного полного привода и электронные ассистенты движения по бездорожью — J8 станет надежным и удобным партнером как в ежедневных поездках, так и в захватывающих дальних путешествиях.
JAECOO J8 доступен в четырех комплектациях: Active, Active двухцветный, Supreme, Supreme-V.
Сотрудники автосалона в Стерлитамаке помогут выбрать и приобрести автомобиль с максимальной выгодой и комфортом для вас. Индивидуальный подход к клиенту, в том числе, предполагает, что каждому покупателю помогает лично руководитель отдела продаж, еще на этапе консультации клиента в шоу-руме.
Важно, что сотрудники автосалона проходят непрерывное обучение по стандартам бренда и внутренним стандартам компании, чтобы работа с клиентами всегда оставалась высококачественной. Отметим, что здесь комфортные условия обмена автомобилей по trade-in, при этом оценка автомобилей — выше привычной рыночной планки. Кроме того, у официального дилера действуют выгодные условия по кредиту с высоким одобрением.
— Приглашаем всех желающих лучше познакомиться с возможностями автомобилей в наш дилерский центр. Презентация JAECOO J8 пройдет 30 мая в 18:30. Отмечу, что сам автосалон работает по принципиально новым стандартам, что подчеркивает его уникальное дизайнерское решение. Также вы сможете приобрести официальные аксессуары бренда. Торопитесь — специальные ценовые предложения, действуют только до конца апреля. Приходите — и вы не будете разочарованы! — подчеркнула руководитель отдела продаж «МС Моторс Юг» Дарья Аносова.
Записаться на тест-драйв, а также узнать подробности сезонных предложений можно по телефону +7 (3473) 41-82-20. Автосалон работает с 9 до 19 ч по адресу ул. Элеваторная, 39.