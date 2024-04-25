В Кумертау преподавателя горного колледжа накажут за взятки

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Судебные доказательства, собранные Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан, считаются достаточными для вынесения приговора 46-летнему преподавателю электротехнических дисциплин Кумертауского горного колледжа. Она признана виновной в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки), а также частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество).
По данным следствия, с апреля 2020 года по май 2022 года подсудимая регулярно получала взятки от своих студентов колледжа в размере от 1,5 до 19 тысяч рублей за написание дипломных проектов за них, гарантированный допуск к защите дипломов без их участия и содействие в получении положительной оценки на итоговых экзаменах.
Суд назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей. К тому же женщине запретили преподавать и вести любую педагогическую деятельность в течение 4 лет.
Приговор еще не вступил в законную силу.