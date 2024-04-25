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Published Сегодня, 11:35

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В Башкирии преподаватель колледжа выплатит 2 млн за мелкие взятки

В Кумертау преподавателя горного колледжа накажут за взятки

25 апреля 2024, 11:35
Фото: 1MI

В Башкирии преподаватель колледжа выплатит 2 млн за мелкие взятки

Обвиняемая брала деньги у студентов за написание дипломных работ.

Судебные доказательства, собранные Мелеузовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан, считаются достаточными для вынесения приговора 46-летнему преподавателю электротехнических дисциплин Кумертауского горного колледжа. Она признана виновной в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки), а также частью 1 статьи 291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (мелкое взяточничество).

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По данным следствия, с апреля 2020 года по май 2022 года подсудимая регулярно получала взятки от своих студентов колледжа в размере от 1,5 до 19 тысяч рублей за написание дипломных проектов за них, гарантированный допуск к защите дипломов без их участия и содействие в получении положительной оценки на итоговых экзаменах.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей. К тому же женщине запретили преподавать и вести любую педагогическую деятельность в течение 4 лет.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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