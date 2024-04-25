В Кумертау преподавателя горного колледжа накажут за взятки

По данным следствия, с апреля 2020 года по май 2022 года подсудимая регулярно получала взятки от своих студентов колледжа в размере от 1,5 до 19 тысяч рублей за написание дипломных проектов за них, гарантированный допуск к защите дипломов без их участия и содействие в получении положительной оценки на итоговых экзаменах.