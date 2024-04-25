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Published Сегодня, 04:16

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Updated Сегодня, 04:19

В Башкирии за год пенсии выросли в среднем на 7,7%

В Башкирии за год пенсии выросли в среднем на 7,7%

25 апреля 2024, 04:16
Фото: Изображение Midjourney
Размер пенсионных выплат в республике вырос на 1 452 рубля, следует из данных Росстата.

На 1 марта 2024 года размер средней пенсии у жителей Башкирии составил 20 372 рубля. Отмечается, что годом ранее пенсионеры получали в среднем 18 920 рублей. Таким образом, размер пенсии в республике за год вырос на 7,7%.

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Так, работающие пенсионеры получают порядка 17 648 рублей, неработающие — 20 867 рублей.

Общероссийские показатели на 1 марта текущего года составили 20 825 рублей — такую сумму в среднем получают пенсионеры. Самые высокие пенсии — в Чукотском и Ненецком автономных округах — 33 620 и 31 448 рублей соответственно. Меньше всего получают пенсионеры в республике Дагестан — порядка 15 325 рублей.

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