В Башкирии за год пенсии выросли в среднем на 7,7%

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
На 1 марта 2024 года размер средней пенсии у жителей Башкирии составил 20 372 рубля. Отмечается, что годом ранее пенсионеры получали в среднем 18 920 рублей. Таким образом, размер пенсии в республике за год вырос на 7,7%.
Так, работающие пенсионеры получают порядка 17 648 рублей, неработающие — 20 867 рублей.
Общероссийские показатели на 1 марта текущего года составили 20 825 рублей — такую сумму в среднем получают пенсионеры. Самые высокие пенсии — в Чукотском и Ненецком автономных округах — 33 620 и 31 448 рублей соответственно. Меньше всего получают пенсионеры в республике Дагестан — порядка 15 325 рублей.