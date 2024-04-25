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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

В Башкирии выясняют обстоятельства смерти двоих мужчин в лесополосе

Под Уфой в заведённой машине обнаружили тела двоих мужчин

25 апреля 2024, 07:35
Фото: СК РБ

В Башкирии выясняют обстоятельства смерти двоих мужчин в лесополосе

Их тела были обнаружены в «пятнашке», застрявшей в болоте.

Инспекторами Иглинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан проводится предварительное расследование по поводу гибели двух мужчин в возрасте 55 и 53 лет возле села Веселый.

По информации, утром 25 апреля 2024 года были обнаружены тела двух мужчин и собаки с признаками отравления выхлопными газами в автомобиле «ВАЗ 21150», который застрял в водоеме.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится допрос очевидцев и устанавливаются обстоятельства, которые могли привести к смерти мужчин и животного.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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