Под Уфой в заведённой машине обнаружили тела двоих мужчин

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Инспекторами Иглинского межрайонного следственного отдела Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан проводится предварительное расследование по поводу гибели двух мужчин в возрасте 55 и 53 лет возле села Веселый.
По информации, утром 25 апреля 2024 года были обнаружены тела двух мужчин и собаки с признаками отравления выхлопными газами в автомобиле «ВАЗ 21150», который застрял в водоеме.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводится допрос очевидцев и устанавливаются обстоятельства, которые могли привести к смерти мужчин и животного.