В Башкирии сотрудники больниц и поликлиник будут получать больше

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Младшему медперсоналу установлены минимальные размеры окладов в размере 9,8 тыс. руб., что говорит об увеличении по сравнению с предыдущим значением в 8,3 тыс. руб.
Среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу первого квалификационного уровня установлены минимальные размеры окладов в размере 14,81 тыс. руб., что также свидетельствует о росте по сравнению с предыдущим значением в 12,5 тыс. руб.
Заведующему хирургическим профилем стационаров установлены минимальные размеры окладов в размере 26,4 тыс. руб. Предыдущее значение составляло 22,3 тыс. руб.
В документе, которым вносятся изменения в постановление правительства Башкирии от 13 августа 2015 года «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Башкортостан», отмечается, что повышающие коэффициенты установлены в пределах от 2 до 5,4.
Также, минимальный размер оклада у санитара-водителя был увеличен с 8,7 тыс. руб. до 10,3 тыс. руб., а у старшего врача станции скорой помощи — с 19,6 тыс. руб. до 23,2 тыс. руб.
Минимальные размеры окладов работников учреждений здравоохранения поднимут с 4,1 тыс. руб. до 4,9 тыс. руб. (1 разряд) и с 7 тыс. руб. до 8,3 тыс. руб. (8 разряд).