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Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

В Башкирии парки и скверы обрабатывают от клещей

В Башкирии парки и скверы обрабатывают от клещей

25 апреля 2024, 15:57
Фото: 1MI
Роспотребнадзор по Башкирии продолжает мониторить ситуацию по клещам в регионе.

К медикам из-за присасывания клещей обращались 676 человек. Каждый третий — это ребенок, пояснили в управлении.

Регион продолжает заниматься обработкой мест массового пребывания людей. Жителей просят помнить о простых мерах профилактики, чтобы не стать жертвой клещей.

Обработка мест массового пребывания людей идет полным ходом по всей республике. Собираясь в лес или в парк нужно выбрать в одежде светлые цвета, которые закроют видимые участки, а брюки заправить в обувь. Также рекомендуется взять головной убор, куда можно спрятать волосы.

Правилами безопасности в Роспотребнадзоре называют постоянный осмотр себя и использование специальных средств. Если укус все-таки случился, то нужно сдать насекомое на исследование. Центр гигиены и эпидемиологии и его филиалы работают в выходные и праздничные дни.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Клещи#Роспотребнадзор
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