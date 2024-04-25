В Башкирии парки и скверы обрабатывают от клещей

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
К медикам из-за присасывания клещей обращались 676 человек. Каждый третий — это ребенок, пояснили в управлении.
Регион продолжает заниматься обработкой мест массового пребывания людей. Жителей просят помнить о простых мерах профилактики, чтобы не стать жертвой клещей.
Обработка мест массового пребывания людей идет полным ходом по всей республике. Собираясь в лес или в парк нужно выбрать в одежде светлые цвета, которые закроют видимые участки, а брюки заправить в обувь. Также рекомендуется взять головной убор, куда можно спрятать волосы.
Правилами безопасности в Роспотребнадзоре называют постоянный осмотр себя и использование специальных средств. Если укус все-таки случился, то нужно сдать насекомое на исследование. Центр гигиены и эпидемиологии и его филиалы работают в выходные и праздничные дни.