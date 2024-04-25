В Башкирии парки и скверы обрабатывают от клещей

Обработка мест массового пребывания людей идет полным ходом по всей республике. Собираясь в лес или в парк нужно выбрать в одежде светлые цвета, которые закроют видимые участки, а брюки заправить в обувь. Также рекомендуется взять головной убор, куда можно спрятать волосы.