В Башкирии наступил нерестовый запрет: что нужно знать рыбакам

Ограничения также касаются веса и размера улова: не более 5 кг. Если же одна рыбина сама по себе весит больше максимально доступной массы, то оставить разрешается только ее и на этом рыбалку завершить. Кроме того, придется отпускать всю «мелочь»: сомов до 90 см, жерехов, судаков и сазанов до 40 см, щук до 32 см, лещей до 28 см, а также раков до 10 см.