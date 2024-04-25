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Published Сегодня, 02:46

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Updated Сегодня, 07:28

В Башкирии наступил нерестовый запрет: что нужно знать рыбакам

В Башкирии наступил нерестовый запрет: что нужно знать рыбакам

25 апреля 2024, 02:46
Фото: PxHere
На большей части водоемов Башкирии с 25 апреля вводится запрет на ловлю рыбы. Ограничения в регионе снимут только 5 июня. Mkset поговорил с инспектором Волгокамского управления Росрыболовства Константином Ламзутовым и выяснил, как действует запрет в республике.

Рыбачить с берега по-прежнему можно, однако лишь там, где рыба не нерестится — список таких участков смотрите в таблице. Между тем определить эти места самостоятельно весьма трудно, без навигатора тут не обойтись. Кроме того, даже в указанных местах использовать можно только одну поплавочную или донную удочку и не более чем с двумя крючками.

Запрещенными для вылова при этом являются осетр, форель, таймень, хариус и стерлядь.

Инспектор Средневолжского территориального управления Росрыболовства Константин ЛамзутовИнспектор Средневолжского территориального управления Росрыболовства Константин Ламзутов
Инспектор Средневолжского территориального управления Росрыболовства Константин Ламзутов
Фото: Линар Мингазов / Proural

Ограничения также касаются веса и размера улова: не более 5 кг. Если же одна рыбина сама по себе весит больше максимально доступной массы, то оставить разрешается только ее и на этом рыбалку завершить. Кроме того, придется отпускать всю «мелочь»: сомов до 90 см, жерехов, судаков и сазанов до 40 см, щук до 32 см, лещей до 28 см, а также раков до 10 см.

Фото: PxHere
«Запрет вводится повсеместно, в Павловском и Нижнекамском водохранилище с впадающими в него реками. З апретными для добычи водных биоресурсов остаются река Белая: от Юлдузовского водозабора Илишевского района до административной границы деревни Ангасяк в Дюртюлинском районе, от административной границы села Красный Яр Уфимского района до административной границы населенного пункта Бачурино „, — подчеркнул Ламзутов.

Наказание за игнорирование нерестового запрета предусматривает штраф от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц. У нарушителей также могут изъять плавсредство, а при крупном ущербе водным ресурсам — возбудить уголовное дело.

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