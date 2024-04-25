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Published Сегодня, 10:31

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В Башкирии уставшим и замёрзшим найден пропавший грибник

В Башкирии нашли пропавшего грибника

25 апреля 2024, 10:31
Фото: 1MI

В Башкирии уставшим и замёрзшим найден пропавший грибник

Мужчина заблудился в лесу.

Потерявшегося жителя Янаульского района спасатели искали двое суток. Отправившись утором на сбор грибов, вечером мужчина сам позвонил своему брату и сообщил, что заблудился. После этого звонка телефон грибника стал недоступен, а домой он так и не вернулся.

На следующий день к поискам подключились спасатели Госкомитета РБ по ЧС, которые быстро дали свои результаты. В 4 км от с. Вояды, где проживает мужчина, была обнаружена его машина. Чуть позже спасатели вместе с братом «потеряшки» нашли и самого хозяина. Пропавший житель Янаульского района очень замёрз и был сильно обессилен, на месте ему оказали помощь, а после этого отвезли домой.

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Как рассказал спасённый грибник, всю ночь он провёл в лесу, сидел на пеньке. Пробовал разжечь костёр, для этого у него было две зажигалки, но безуспешно, обе отсырели от дождя.

Отметим, что в поисках также участвовали сотрудники правоохранительных органов, ГАУ РБ «Янаульский лесхоз» и представители местного сельского поселения.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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