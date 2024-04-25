В Башкирии нашли пропавшего грибника

На следующий день к поискам подключились спасатели Госкомитета РБ по ЧС, которые быстро дали свои результаты. В 4 км от с. Вояды, где проживает мужчина, была обнаружена его машина. Чуть позже спасатели вместе с братом «потеряшки» нашли и самого хозяина. Пропавший житель Янаульского района очень замёрз и был сильно обессилен, на месте ему оказали помощь, а после этого отвезли домой.