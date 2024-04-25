Уфимец зарезал отца, а потом помогал матери искать тело

В результате уфимца разозлили слова взрослого, из-за чего он много раз ударял по нему ножом. После убийства мужчина закрыл гараж, покинул место преступления и вернулся к матери. Та забеспокоилась, из-за чего злоумышленнику пришлось помогать с поисками своей же жертвы.