Уфимец зарезал отца, а потом помогал матери искать тело

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
За решеткой оказался 37-летний мужчина, которого признали виновным в убийстве отца 2 октября минувшего года. В своем гараже обнаружили тело 60-летнего гражданина с множественными ножевыми ранениями.
Установлено, что родственники поехали к месту преступления, где между ними случилась ссора. Отца не устраивала финансовая грамотность сына и наличие кредита с большой переплатой.
В результате уфимца разозлили слова взрослого, из-за чего он много раз ударял по нему ножом. После убийства мужчина закрыл гараж, покинул место преступления и вернулся к матери. Та забеспокоилась, из-за чего злоумышленнику пришлось помогать с поисками своей же жертвы.
На следующие сутки младший брат с матерью нашли тело. Злоумышленник приехал к месту преступления, но развернулся и скрылся, доехав до Самарской области. Там его остановили сотрудники ГИБДД.
Суд приговорил мужчину к 6,5 года лишения свободы. Проведет этот срок он в колонии строгого режима. Приговор же еще не вступил в законную силу.