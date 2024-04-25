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Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Уфимца посадили на 6,5 года за убийство отца в гараже

Уфимец зарезал отца, а потом помогал матери искать тело

25 апреля 2024, 13:57
Фото: 1MI

Уфимца посадили на 6,5 года за убийство отца в гараже

Уфимец пытался замести следы преступления после убийства собственного отца. Подробности сообщили в пресс-службе следкома.

За решеткой оказался 37-летний мужчина, которого признали виновным в убийстве отца 2 октября минувшего года. В своем гараже обнаружили тело 60-летнего гражданина с множественными ножевыми ранениями.

Установлено, что родственники поехали к месту преступления, где между ними случилась ссора. Отца не устраивала финансовая грамотность сына и наличие кредита с большой переплатой.

В результате уфимца разозлили слова взрослого, из-за чего он много раз ударял по нему ножом. После убийства мужчина закрыл гараж, покинул место преступления и вернулся к матери. Та забеспокоилась, из-за чего злоумышленнику пришлось помогать с поисками своей же жертвы.

На следующие сутки младший брат с матерью нашли тело. Злоумышленник приехал к месту преступления, но развернулся и скрылся, доехав до Самарской области. Там его остановили сотрудники ГИБДД.

Суд приговорил мужчину к 6,5 года лишения свободы. Проведет этот срок он в колонии строгого режима. Приговор же еще не вступил в законную силу.

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#Марина Шорина#Происшествия#Уфа#ГИБДД#Убийство#Приговор#Следком Башкортостана
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