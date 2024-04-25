Известны подробности ДТП с тремя погибшими в Башкирии

К моменту приезда медиков водитель и двое пассажиров «Лады» уже были мертвы. Удар оказался такой силы, что ехавшие в машине скончались на месте. Как видно на кадрах с места аварии, легковушку буквально смяло, шансов выжить у людей было крайне мало.