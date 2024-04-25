Известны подробности ДТП с тремя погибшими в Башкирии

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
На автодороге столкнулись фура FAW и отечественный «Ларгус». Водитель легковушки, судя по всему, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и врезался в большегруз.
К моменту приезда медиков водитель и двое пассажиров «Лады» уже были мертвы. Удар оказался такой силы, что ехавшие в машине скончались на месте. Как видно на кадрах с места аварии, легковушку буквально смяло, шансов выжить у людей было крайне мало.
Благодаря оперативной работе спасателей удалось избежать пожара — сотрудники МЧС отключили аккумуляторы в автомобилях и создали пенную подушку, дабы топливо не загорелось.
Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.