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Published Сегодня, 03:22

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Updated Сегодня, 07:56

Известны подробности ДТП с тремя погибшими в Башкирии

Известны подробности ДТП с тремя погибшими в Башкирии

25 апреля 2024, 03:22
Фото: МЧС
ДТП с трагическим исходом произошло 24 апреля на трассе М-5 в Башкирии. Как сообщает МЧС, по предварительной версии, один из водителей случайно вырулил на встречную полосу.

На автодороге столкнулись фура FAW и отечественный «Ларгус». Водитель легковушки, судя по всему, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и врезался в большегруз.

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К моменту приезда медиков водитель и двое пассажиров «Лады» уже были мертвы. Удар оказался такой силы, что ехавшие в машине скончались на месте. Как видно на кадрах с места аварии, легковушку буквально смяло, шансов выжить у людей было крайне мало.

Благодаря оперативной работе спасателей удалось избежать пожара — сотрудники МЧС отключили аккумуляторы в автомобилях и создали пенную подушку, дабы топливо не загорелось.

Обстоятельства ДТП продолжают выяснять.

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