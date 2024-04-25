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Posted Вчера, 09:42

Published Вчера, 09:42

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Страхование ипотеки Сбера с экономией

25 апреля 2024, 09:42
Реклама. АО «СОГАЗ» ИНН 7731451749 . erid: LjN8K9UGH
Берете ипотеку в Сбере? Воспользуйтесь экономией до 45% на оформление ипотечного полиса в СОГАЗе. Не нужно ехать в офис банка или страховой компании — оформление происходит онлайн.

Как получить полис:

Подготовьте паспорт и кредитный договор. Документы пригодятся для заполнения формы.

Заполните заявку на сайте: https://shop.sogaz.ru/realty/mortgage/sber/. Система автоматически рассчитает стоимость страховки.

Оплатите полис банковской картой. Документ появится на электронной почте и в личном кабинете. Загрузите полис на сайт «ДомКлик», чтобы передать в банк.

По программе СОГАЗа можно защитить недвижимость и жизнь страхователя. Это уменьшит финансовые риски и снизит процент по ипотеке.

Удобное оформление полиса ипотечного страхования за пару минут на сайте АО «СОГАЗ».

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