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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Самолеты из Уфы в Турцию будут ежедневными

Самолеты из Уфы в Турцию будут ежедневными

25 апреля 2024, 06:02
Фото: 1MI
Турецкие курорты сохраняют свою популярность среди россиян, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Сюжет
Отдых

Количество рейсов на курорты Средиземного моря в мае увеличится до 25 в неделю. Как отмечают в Минтрансе региона, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для россиян, а Анталья — наиболее посещаемым турецким курортом.

Дополнительная программа полетов из Уфы в Анталью стартует с 24 апреля — рейсы будут выполняться трижды в неделю. Таким образом, количество рейсов на курорты Средиземного моря в мае увеличится до 25 в неделю, отмечают в пресс-службе уфимского авиаузла.

Отдых в Турции станет еще доступнее для жителей Уфы
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#Азамат Нухов#Общество#Город#Туризм#Новости Башкирии#Туры в Турцию#Отдых#Летний отдых#Пляжный отдых#Туристическая поездка
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