Самолеты из Уфы в Турцию будут ежедневными

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Количество рейсов на курорты Средиземного моря в мае увеличится до 25 в неделю. Как отмечают в Минтрансе региона, Турция остается самым популярным зарубежным направлением для россиян, а Анталья — наиболее посещаемым турецким курортом.
Дополнительная программа полетов из Уфы в Анталью стартует с 24 апреля — рейсы будут выполняться трижды в неделю. Таким образом, количество рейсов на курорты Средиземного моря в мае увеличится до 25 в неделю, отмечают в пресс-службе уфимского авиаузла.