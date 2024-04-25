Самолеты из Уфы в Турцию будут ежедневными

Дополнительная программа полетов из Уфы в Анталью стартует с 24 апреля — рейсы будут выполняться трижды в неделю. Таким образом, количество рейсов на курорты Средиземного моря в мае увеличится до 25 в неделю, отмечают в пресс-службе уфимского авиаузла.