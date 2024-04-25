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Пятый год в Башкирии проходит конкурс «Трезвое село», сегодня участники получили

Победители республиканского конкурса «Трезвое село» получили награды в Уфе

25 апреля 2024, 16:42
Фото: 1MI

Пятый год в Башкирии проходит конкурс «Трезвое село», сегодня участники получили

Три тысячи населенных пунктов, 30 тысяч активистов и свыше 1000 волонтеров стали участниками необычного конкурса в период с 2019 года.

«Трезвое село» — это уникальное мероприятие, способное изменить к лучшему жизнь жителей сел и деревень. Не пустые разговоры о трезвости, а реальные действия, благодаря которым люди становятся ближе друг другу, задумываются об истинных ценностях, занимаются спортом и обустраивают родные места.

Глава республики Радий Хабиров четко охарактеризовал смысл конкурса: «Мы боремся за жизни наших людей. За нашу республику, за большую башкортостанскую семью».
Различные культурно-массовые, спортивные мероприятия, проведенные за это время, исчисляются тысячами. Конкурс учит людей жить интересной, насыщенной, здоровой жизнью.

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Немаловажный стимул — материальное поощрение победителей. В этом году самый большой приз — 6 миллионов рублей разыграли среди крупных населенных пунктов. Победитель 2024 года — Бурзянский район, деревня Байназарово.
Победители других номинаций получили от трех до пяти миллионов рублей, в зависимости от численности населения.

Жители сел и деревень-победителей используют призовые деньги по собственному усмотрению. Чаще всего они идут на обустройство родных мест. Современные детские и спортивные площадки, парки, мемориалы, дома культуры, новая техника для коммунальных нужд.
А самое важное, люди становятся ближе и дружнее, и алкоголь для этого не нужен.
Благодаря распоряжению Радия Хабирова с 2024 года не только победители, но и финалисты будут вознаграждены финансово. Сумма в размере 200 тысяч рублей достанется всем, кто попал в финал.

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#Общество#Спорт#Башкортостан#Алкоголь#Новости Башкирии
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