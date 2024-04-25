Победители республиканского конкурса «Трезвое село» получили награды в Уфе

Жители сел и деревень-победителей используют призовые деньги по собственному усмотрению. Чаще всего они идут на обустройство родных мест. Современные детские и спортивные площадки, парки, мемориалы, дома культуры, новая техника для коммунальных нужд.

А самое важное, люди становятся ближе и дружнее, и алкоголь для этого не нужен.

Благодаря распоряжению Радия Хабирова с 2024 года не только победители, но и финалисты будут вознаграждены финансово. Сумма в размере 200 тысяч рублей достанется всем, кто попал в финал.