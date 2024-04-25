Мать утонувшего ребёнка просит прощения у сына за его гибель

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Для 24-летней жительницы деревни Янтышево Хайбуллинского района, которая накануне приехала на отдых к реке Сакмара с двумя детьми и подругой, обычный пикник завершился трагическим случаем — ее младший годовалый ребёнок утонул в реке.
В социальных сетях молодая мама написала слова скорби, выражая всю боль и отчаяние:
«Прости меня, мой сыночек. Никогда не забуду тебя, пусть земля тебе будет пухом, мой маленький, » — пишет мама утонувшего ребёнка.
На данный момент правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего.
Жители республики также сопереживают маме, потерявшей своего сына, однако мнения по поводу данной трагедии разделились:
— «Очень страшно, если действительно произошёл несчастный случай. Бедная мать».
— «Как, ну как, годовалого ребёнка можно оставлять без присмотра, тем более у воды?!»
— «Халатность…»
— «Жуткая и странная трагедия»
— «Не стоило с такими маленькими детьми идти отдыхать к реке. Они же воду очень любят. А плавать в год никто не умеет. Ужасно…»
— «Без мата не получается сказать… Бедный малыш. Горе — мамаша».