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Published Сегодня, 03:52

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Updated Сегодня, 04:25

Убитая горем, мать утонувшего малыша, просит прощения у сына в соцсетях

Мать утонувшего ребёнка просит прощения у сына за его гибель

25 апреля 2024, 03:52
Фото: 1MI

Убитая горем, мать утонувшего малыша, просит прощения у сына в соцсетях

Девушка переживает страшную трагедию.

Для 24-летней жительницы деревни Янтышево Хайбуллинского района, которая накануне приехала на отдых к реке Сакмара с двумя детьми и подругой, обычный пикник завершился трагическим случаем — ее младший годовалый ребёнок утонул в реке.

В социальных сетях молодая мама написала слова скорби, выражая всю боль и отчаяние:

«Прости меня, мой сыночек. Никогда не забуду тебя, пусть земля тебе будет пухом, мой маленький, » — пишет мама утонувшего ребёнка.

На данный момент правоохранительные органы проводят доследственную проверку по факту произошедшего.

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Жители республики также сопереживают маме, потерявшей своего сына, однако мнения по поводу данной трагедии разделились:

 — «Очень страшно, если действительно произошёл несчастный случай. Бедная мать».

— «Как, ну как, годовалого ребёнка можно оставлять без присмотра, тем более у воды?!»

— «Халатность…»

— «Жуткая и странная трагедия»

— «Не стоило с такими маленькими детьми идти отдыхать к реке. Они же воду очень любят. А плавать в год никто не умеет. Ужасно…»

— «Без мата не получается сказать… Бедный малыш. Горе — мамаша».

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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