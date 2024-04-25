Мать и младенца выбросило из машины в ДТП в Стерлитамаке

Женщина и её двухмесячный ребёнок пострадали в аварии в Стерлитамаке: мать и младенца выбросило из салона автомобиля «Рено», несмотря на то, что они были пристегнуты. Пострадавшим оперативную медицинскую помощь оказали сотрудники бригады реанимации новорожденных детской санитарной авиации. Они оказались на месте ДТП, которое произошло за несколько минут до их прибытия, по пути к другому пациенту, сообщает Минздрав Башкирии.