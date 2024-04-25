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Фото: Минздрав РБ

Мать и младенца выбросило из машины в ДТП в Стерлитамаке

25 апреля 2024, 10:50
Фото: Минздрав РБ
По счастливой случайности во время аварии мимо проезжала профильная реанимационная бригада «Скорой помощи», сообщает Министерство здравоохранения Башкирии.

Женщина и её двухмесячный ребёнок пострадали в аварии в Стерлитамаке: мать и младенца выбросило из салона автомобиля «Рено», несмотря на то, что они были пристегнуты. Пострадавшим оперативную медицинскую помощь оказали сотрудники бригады реанимации новорожденных детской санитарной авиации. Они оказались на месте ДТП, которое произошло за несколько минут до их прибытия, по пути к другому пациенту, сообщает Минздрав Башкирии.

После осмотра и оказания первой помощи, ребенка с мамой в сопровождении специалистов доставили в городскую больницу №1 Стерлитамака для дальнейшего обследования.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#ДТП#Скорая помощь
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