Красивая дата для свадьбы связала судьбы 316 пар в Башкирии

По районам республики на втором месте расположились отделы ЗАГС Белорецкого района и Белорецка, отдел ЗАГС города Салавата, где свои отношения официально зарегистрировали по 15 пар. На третьем месте отделы ЗАГС Благовещенского района и Благовещенска, Мелеузовского района и Мелеуза, отдел ЗАГС Октябрьского: в каждом из них стало на 13 семей больше.