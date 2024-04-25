Красивая дата для свадьбы связала судьбы 316 пар в Башкирии

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Вчера, 24 апреля, в республике Башкортостан зарегистрировали брак 316 пар молодожен. По данным Госкомитета по делам юстиции, в Уфе больше всего пар заключили брак в отделе ЗАГС Кировского района — 19 пар, а в ЗАГСе Советского района — 12 пар, в Ленинском районе ЗАГСа — 11 новых брачных союзов.
По районам республики на втором месте расположились отделы ЗАГС Белорецкого района и Белорецка, отдел ЗАГС города Салавата, где свои отношения официально зарегистрировали по 15 пар. На третьем месте отделы ЗАГС Благовещенского района и Благовещенска, Мелеузовского района и Мелеуза, отдел ЗАГС Октябрьского: в каждом из них стало на 13 семей больше.
«Зеркальные» даты, где повторяются числа дня или месяца, встречаются часто. Многие молодожены уверены: красивая дата сулит счастливый брак, да и отмечать годовщину свадьбы так гораздо приятнее. А «четвёрки» в зеркальной дате гарантируют стабильность и умение держать все под контролем.