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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:36

Красивая дата для свадьбы связала судьбы 316 пар в Башкирии

25 апреля 2024, 10:35
«Зеркальный» день календаря 24.04.2024 стал днем рождения новых семей, сообщает Госкомитет по делам юстиции.

Вчера, 24 апреля, в республике Башкортостан зарегистрировали брак 316 пар молодожен. По данным Госкомитета по делам юстиции, в Уфе больше всего пар заключили брак в отделе ЗАГС Кировского района — 19 пар, а в ЗАГСе Советского района — 12 пар, в Ленинском районе ЗАГСа — 11 новых брачных союзов.

По районам республики на втором месте расположились отделы ЗАГС Белорецкого района и Белорецка, отдел ЗАГС города Салавата, где свои отношения официально зарегистрировали по 15 пар. На третьем месте отделы ЗАГС Благовещенского района и Благовещенска, Мелеузовского района и Мелеуза, отдел ЗАГС Октябрьского: в каждом из них стало на 13 семей больше.

«Зеркальные» даты, где повторяются числа дня или месяца, встречаются часто. Многие молодожены уверены: красивая дата сулит счастливый брак, да и отмечать годовщину свадьбы так гораздо приятнее. А «четвёрки» в зеркальной дате гарантируют стабильность и умение держать все под контролем.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Свадьба#ЗАГС#Зеркальная дата
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