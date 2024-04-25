Искусственный интеллект Сбера назвал 10 причин, чтобы заняться бегом

— Зеленый марафон — это место, где каждый участник может попробовать себя в беге. Не важно, являетесь ли вы начинающим спортсменом, любителем или занимаетесь спортом на профессиональном уровне — мы приглашаем всех принять участие в нашем марафоне. Уверен, что наш праздник не оставит никого равнодушным, зарядит энергией и замотивирует дальше заниматься спортом».

В этом году Зеленый Марафон впервые пройдет в Парке культуры и отдыха Кашкадан. Регистрация на 11-й Зеленый Марафон Сбера уже стартовала, управляющий Башкирским отделением Сбербанка: Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.