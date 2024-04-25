Искусственный интеллект Сбера назвал 10 причин, чтобы заняться бегом

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Нейросетевая модель GigaChat от Сбера в преддверии Зеленого Марафона, который пройдёт в Уфе 1 июня — в День защиты детей, назвала 10 причин, которые замотивируют заняться бегом.
1. Ежедневные пробежки не только тренируют сердечную мышцу, но и повышают возможности сосудов и сердца. Оно становится крепче, сильнее, лучше выполняет свои функции.
2. Бег повышает общую выносливость организма. При регулярных тренировках человек становится менее восприимчивым к усталости, легче переносит нагрузки.
3. Бег — один из самых эффективных способов похудения. В среднем за час бега трусцой со скоростью 8 км/ч человек весом 60 кг расходует около 500 ккал. Для сравнения: за час ходьбы со скоростью 5 км/ч тот же человек потратит примерно 280 ккал.
4. Регулярные тренировки могут привести к улучшению физической формы, что повысит самооценку.
5. Бег укрепляет мышцы ног: во время тренировки активно работают икроножные мышцы, бедра и ягодицы. Также задействуются мышцы пресса и спины.
6. При длительных тренировках увеличивается объём лёгких. Регулярные пробежки помогают укрепить дыхательную систему.
7. Бег помогает бороться со стрессом. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья. Это позволяет повысить настроение и снизить тревогу.
8. Бег улучшает качество сна. Физические нагрузки помогают быстрее заснуть и лучше выспаться. Бегуны обычно спят крепче и дольше, чем люди, ведущие сидячий образ жизни.
9. Бег улучшает общее самочувствие. Бегуны реже болеют, легче переносят болезни и восстанавливаются после травм.
10. Бег доступен практически каждому человеку. Для занятий не требуется специальное оборудование или инвентарь. Всё, что нужно, — это удобная спортивная одежда и обувь.
— Для меня спорт является неотъемлемой частью жизни — он развивают силу воли, воспитывают дисциплину, учит бороться, не сдаваться и побеждать. Люди, которые когда-то выбрали бег, кардинально изменили свою жизнь, ведь бег меняет не только физическое состояние человека, но и мышление, привычки, он заряжает энергией на масштабные проекты. Если вы тоже хотите что-то изменить в своей жизни, начните бегать. А Зеленый Марафон Сбера станет отличной стартовой площадкой для этого, — отметил Вице-президент — председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин.
— Зеленый марафон — это место, где каждый участник может попробовать себя в беге. Не важно, являетесь ли вы начинающим спортсменом, любителем или занимаетесь спортом на профессиональном уровне — мы приглашаем всех принять участие в нашем марафоне. Уверен, что наш праздник не оставит никого равнодушным, зарядит энергией и замотивирует дальше заниматься спортом».
В этом году Зеленый Марафон впервые пройдет в Парке культуры и отдыха Кашкадан. Регистрация на 11-й Зеленый Марафон Сбера уже стартовала, управляющий Башкирским отделением Сбербанка: Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
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