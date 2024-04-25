Где в Уфе будут раздавать георгиевскую ленточку в 2024

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Комитет по делам молодежи Уфы опубликовал список адресов, где в этом году можно будет получить символику. По указанным местам стоят волонтеры.
«Волонтеры объясняют уфимцам, как правильно носить ленточку. Лучшее место — на груди в районе сердца. Ее прикрепляют поверх одежды. Георгиевскую ленточку недопустимо повязывать на руку, ниже пояса, вплетать в волосы, а также закреплять на ручке сумки, рюкзака, антенне или дворниках автомобиля», — напомнили в Комитете.