Где в Уфе будут раздавать георгиевскую ленточку в 2024

«Волонтеры объясняют уфимцам, как правильно носить ленточку. Лучшее место — на груди в районе сердца. Ее прикрепляют поверх одежды. Георгиевскую ленточку недопустимо повязывать на руку, ниже пояса, вплетать в волосы, а также закреплять на ручке сумки, рюкзака, антенне или дворниках автомобиля», — напомнили в Комитете.