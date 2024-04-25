mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Где в Уфе будут раздавать георгиевскую ленточку в 2024

Где в Уфе будут раздавать георгиевскую ленточку в 2024

25 апреля 2024, 08:25
Фото: Комитет по делам молодежи г. Уфы
В России стартовала акция «Георгиевская ленточка».

Комитет по делам молодежи Уфы опубликовал список адресов, где в этом году можно будет получить символику. По указанным местам стоят волонтеры.

«Волонтеры объясняют уфимцам, как правильно носить ленточку. Лучшее место — на груди в районе сердца. Ее прикрепляют поверх одежды. Георгиевскую ленточку недопустимо повязывать на руку, ниже пояса, вплетать в волосы, а также закреплять на ручке сумки, рюкзака, антенне или дворниках автомобиля», — напомнили в Комитете.

Читайте также:
Как будут учиться и отдыхать школьники в Башкирии на майских праздникахВ Уфе на лето закроют паркВ Башкирии ужесточили запрет на ставки для спортсменов и тренеров
#Уфа#День Победы#Новости Башкирии
Подпишитесь
Машина сгорела из-за взрыва газа в Уфе
Сегодня, 10:15
Первомай в Уфе: программа дня
Вчера, 13:53
В Башкирии сотрудники больниц и поликлиник будут получать больше
Сегодня, 08:25
Как будут учиться и отдыхать школьники в Башкирии на майских праздниках
Сегодня, 08:00
В Башкирии за сутки пропало пять человек
Сегодня, 07:01
"