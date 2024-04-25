Чернобыльская АЭС: трагедия, прошедшая через десятилетия

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Все началось в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС, расположенной в Украинской ССР, недалеко от границы с Беларусью.
Во время проведения испытаний на четвертом энергоблоке реактора произошел взрыв, который привел к выбросу огромного количества радиоактивных веществ в атмосферу. Пожар, который возник после взрыва, продолжался несколько дней и был потушен только с помощью специальных средств.
Катастрофа привела к гибели 31 человека, в том числе 28 работников станции и трех пожарных. Однако, последствия катастрофы были гораздо более серьезными. Были загрязнены огромные территории, включая город Припять, который был эвакуирован всего через несколько часов после взрыва. Многие люди, жившие вблизи Чернобыльской АЭС, получили высокие дозы радиации, что привело к увеличению заболеваемости раком и другими серьезными заболеваниями.
Одним из самых интересных фактов о Чернобыльской катастрофе является то, что взрыв был настолько мощным, что он был зафиксирован сейсмографами в других странах, включая Швецию и Финляндию.
Сегодня территория АЭС остается закрытой, а на ее месте находится зона отчуждения, где жизнь человека невозможна на протяжении многих лет.
Эта авария остается одной из самых загадочных катастроф. И хотя эксперты предлагают разные версии ее причин, все они сходятся в одном: неконтролируемое возрастание мощности реактора стало главной причиной разрушительной аварии.
Одна из авторитетных версий гласит, что причиной стало неправильное проведение испытания системы аварийного охлаждения. Во время испытания операторы отключили несколько автоматических систем безопасности, что привело к потере контроля над реактором. В результате мощность резко возросла, что привело к разрушению тепловыделяющих элементов и оболочек каналов, в которых они находились. Пар под давлением вырвался в реакторное пространство, вызвав резкое повышение давления и разрушение в целом.
Другая версия предполагает, что причиной аварии стало неправильное конструирование реактора RBMK-1000. В частности, некоторые эксперты считают, что конструкция была неустойчивой и не могла выдержать нагрузку, которую ей пришлось испытать во время испытания. Кроме того, некоторые элементы конструкции были выполнены некачественно, что также могло стать причиной аварии.
Есть и другие версии, основанные на домыслах и недостаточно подтвержденные фактами. Например, некоторые эксперты предполагают, что авария могла быть вызвана террористическим актом или даже вмешательством внешних сил. Однако эти версии не получили достаточной поддержки в научном сообществе.
Авария всегда развивается по определенным стадиям. Сначала количественное накопление ошибок, потом некий инициирующий момент, образование нештатной ситуации, потом — непредвиденные действия персонала по стабилизации ситуации, и аварийный процесс оказывается необратимым. Так было в Бхопале (1984 г., крупнейшая по числу жертв техногенная катастрофа на химзаводе в Индии), так было и в Чернобыле…— академик Валерий Легасов.
После взрыва и пожара на четвертом энергоблоке было необходимо немедленно принять меры по предотвращению дальнейшего распространения радиоактивных веществ и защите людей и окружающей среды.
На момент аварии погибли 31 человек, включая операторов и пожарных, которые погибли в первые дни после взрыва. Однако общее количество людей, пострадавших от радиационного загрязнения, значительно выше.
Согласно данным российского национального радиационного и эпидемиологического регистра, более 638 тысяч человек были зарегистрированы как пострадавшие от Чернобыльской катастрофы. Из них 187 тысяч являются ликвидаторами, а 389 тысяч — жителями загрязненных радионуклидами территорий.
Судебные разбирательства по катастрофе проходили в 1987 году. Несколько руководителей и инженеров Чернобыльской АЭС были признаны виновными в нарушениях правил безопасности и неправильном управлении реактором. Директор Виктор Брюханов был признан одним из основных виновников аварии и получил 10 лет лишения свободы. Главный инженер Николай Фомин и заместитель главного инженера Анатолий Дятлов также были осуждены на 10 лет. Начальник реакторного цеха Александр Коваленко был приговорен к 3 годам, а государственный инспектор Госатомтехнадзора Юрий Лаушкин — к 2 годам.
В 2024 году, согласно постановлению правительства РФ, количество населенных пунктов, находящихся в зоне отчуждения, сократится с 25 до 11, а зона отчуждения, связанная с аварией, перестанет существовать в России. Это означает, что некоторые поселки в Брянской области будут освобождены от ограничений, связанных с радиоактивным загрязнением. Однако, несмотря на это, Чернобыльская зона отчуждения все еще остается опасной из-за радиоактивных остатков, особенно в некоторых участках, где уровень радиации все еще высок.
Согласно мнению биолога, йод, который считался одним из самых опасных при выбросе, в настоящее время не представляет угрозы для людей в Чернобыле — сейчас риск здоровью больше представляет употребление бананов.
Это самый радиоактивный фрукт, в нем содержится калий-40. Мы в целом постоянно окружены высоким уровнем радиации, но не замечаем его —телефоны, микроволновые печи и так далее. А вот в Чернобыле радиация в воздухе уже навряд ли определится, есть только пыльные пятна, которые могут подниматься в воздух и нести угрозу, — разъяснила Наталья Колман