Чернобыльская АЭС: трагедия, прошедшая через десятилетия

В 2024 году, согласно постановлению правительства РФ, количество населенных пунктов, находящихся в зоне отчуждения, сократится с 25 до 11, а зона отчуждения, связанная с аварией, перестанет существовать в России. Это означает, что некоторые поселки в Брянской области будут освобождены от ограничений, связанных с радиоактивным загрязнением. Однако, несмотря на это, Чернобыльская зона отчуждения все еще остается опасной из-за радиоактивных остатков, особенно в некоторых участках, где уровень радиации все еще высок.