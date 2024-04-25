Чем грозит переизбыток витаминов

Перед тем как выбрать витамины и начать их прием, желательно поговорить об этом с врачом, а также сравнить количество потребляемых веществ с установленными нормами. Частая причина избытка витаминов — индивидуальная непереносимость компонентов препаратов или их неразумное употребление. При появлении признаков гипервитаминоза важно обратиться к врачу для проведения анализов и коррекции диеты.