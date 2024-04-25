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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Чем грозит переизбыток витаминов

Чем грозит переизбыток витаминов

25 апреля 2024, 09:35
Фото: 1MI
Витамины нужны для правильного функционирования организма, но их избыток также может нанести вред. Расскажем о симптомах передозировки аптечными витаминами и что с этим делать.

Излишняя концентрация витамина А может вызвать выпадение волос, а избыток витамина D привести к дискомфорту в мышцах. При неправильном использовании витаминных комплексов могут возникнуть еще более серьезные проблемы, такие как сахарный диабет и заболевания артерий, передает newia.ru.

Перед тем как выбрать витамины и начать их прием, желательно поговорить об этом с врачом, а также сравнить количество потребляемых веществ с установленными нормами. Частая причина избытка витаминов — индивидуальная непереносимость компонентов препаратов или их неразумное употребление. При появлении признаков гипервитаминоза важно обратиться к врачу для проведения анализов и коррекции диеты.

Для избегания нарушений в работе организма необходимо строго контролировать количество потребляемых витаминов и принимать их ответственно. Также не стоит бесконтрольно давать витаминные комплексы и БАДы детям.

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