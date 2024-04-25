Чем грозит переизбыток витаминов

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Излишняя концентрация витамина А может вызвать выпадение волос, а избыток витамина D привести к дискомфорту в мышцах. При неправильном использовании витаминных комплексов могут возникнуть еще более серьезные проблемы, такие как сахарный диабет и заболевания артерий, передает newia.ru.
Перед тем как выбрать витамины и начать их прием, желательно поговорить об этом с врачом, а также сравнить количество потребляемых веществ с установленными нормами. Частая причина избытка витаминов — индивидуальная непереносимость компонентов препаратов или их неразумное употребление. При появлении признаков гипервитаминоза важно обратиться к врачу для проведения анализов и коррекции диеты.
Для избегания нарушений в работе организма необходимо строго контролировать количество потребляемых витаминов и принимать их ответственно. Также не стоит бесконтрольно давать витаминные комплексы и БАДы детям.