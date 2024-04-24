Жители Башкирии в шоке от концерта Шамана

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Концерт Ярослава Дронова в столице Башкирии, известного как SHAMAN оставил самые противоречивые ощущения у поклонников. Многие остались в восторге, но нашлись и те, кто прям разочаровался его выступлением.
«Очень много разных людей и большие цены, дешевых билетов не осталось, только те, что за 7000 рублей, футболки по 4000 рублей. Получается совсем не патриотично. Я знаю бабушек, которые половину пенсии отдали, чтобы его послушать», — отметил Григорий Маркелов.
«Организация не очень, а в целом концерт понравился. После некоторых песен ты как под гипнозом люди были, он большой молодец конечно», — комментирует Резеда Ишмаева.
«Который раз убеждаюсь, что посещать разрекламированные мероприятия нужно с чувством меньшего ожидания. Я, если честно, очень разочарована», — написала Гульфия.
«Шаман как Шаман, пел, танцевал, всплакнул. Он просто зажегся в нужное время и с хорошими песнями, люди его полюбили», — сказал Григорий Яркелов.