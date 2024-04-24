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Житель Уфы несколько лет жил с 20-килограммовой опухолью

Житель Уфы несколько лет жил с 20-килограммовой опухолью

24 апреля 2024, 13:22
Фото: 1MI
Хирурги городской больницы №21 удалили 20-килограммовую опухоль из паховой области мужчины, сообщает пресс-служба регионального Минздрава со ссылкой на соцсети главы ведомства Айрата Рахматуллина.

Мужчина поступил в приемное отделение на «скорой» с жалобами на повышенную температуру 37,5-38°C и наличие объемного новообразования с признаками нагноения, кровотечения. Его экстренно госпитализировали. В ходе операции бригада хирургов выполнила разрез кожи в области ножки образования — лобковой области и извлекла фиброму размером 100*70*70 см и весом более 20 килограммов.

Фото: Минздрав РБ.

Отмечается, что вес мужчины превышал 200 кг. Из-за лишнего веса он долгое время на обращал внимания на опухоль, считая, что это просто еще одна жировая складка, в связи с чем к медикам он не обращался. Пациент обратился за медпомощью, когда не смог носить привычную одежду и возникли сложности с передвижением.

Огромных размеров опухоль достигла примерно за 5-7 лет. Доброкачественное новообразование разрослось из соединительной ткани. Наиболее часто встречается у людей среднего и пожилого возраста и может быть признаком наличия вируса папилломы человека, отметили в Минздраве.

Напомним, ранее в Уфе на свет появился мальчик с 12-ю пальцами на руках. Как сообщила мать ребенка, данная мутация встречалась у её детей и ранее — у двух мальчиков, которых женщина родила до этого, также были дополнительные пальцы на ногах.

#Общество#Город#Уфа#Медицина#Новости Башкирии
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