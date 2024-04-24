Житель Уфы несколько лет жил с 20-килограммовой опухолью

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Мужчина поступил в приемное отделение на «скорой» с жалобами на повышенную температуру 37,5-38°C и наличие объемного новообразования с признаками нагноения, кровотечения. Его экстренно госпитализировали. В ходе операции бригада хирургов выполнила разрез кожи в области ножки образования — лобковой области и извлекла фиброму размером 100*70*70 см и весом более 20 килограммов.
Отмечается, что вес мужчины превышал 200 кг. Из-за лишнего веса он долгое время на обращал внимания на опухоль, считая, что это просто еще одна жировая складка, в связи с чем к медикам он не обращался. Пациент обратился за медпомощью, когда не смог носить привычную одежду и возникли сложности с передвижением.
Огромных размеров опухоль достигла примерно за 5-7 лет. Доброкачественное новообразование разрослось из соединительной ткани. Наиболее часто встречается у людей среднего и пожилого возраста и может быть признаком наличия вируса папилломы человека, отметили в Минздраве.
Напомним, ранее в Уфе на свет появился мальчик с 12-ю пальцами на руках. Как сообщила мать ребенка, данная мутация встречалась у её детей и ранее — у двух мальчиков, которых женщина родила до этого, также были дополнительные пальцы на ногах.