Житель Уфы несколько лет жил с 20-килограммовой опухолью

Отмечается, что вес мужчины превышал 200 кг. Из-за лишнего веса он долгое время на обращал внимания на опухоль, считая, что это просто еще одна жировая складка, в связи с чем к медикам он не обращался. Пациент обратился за медпомощью, когда не смог носить привычную одежду и возникли сложности с передвижением.