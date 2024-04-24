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Заместителя Шойгу задержали по делу об огромной взятке

Заместителя Шойгу задержали по делу об огромной взятке

24 апреля 2024, 03:14
Фото: function.mil.ru
Замглавы Минобороны России Тимура Иванова задержали правоохранительные органы. Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, о задержалии замминистра уже доложили Владимиру Путину.

О конкретной сумме, в получении которой обвиняют Иванова, в сообщении СК не говорится. Однако речь идет как минимум о миллионе рублей — именно с этой суммы начинается особо крупный размер взятки.

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Иванов стал замминистра обороны в 2016 году. Он отвечает за жилищное и медицинское обеспечение, а также расквартирование войск и организацию управления имуществом.

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