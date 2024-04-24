Заместителя Шойгу задержали по делу об огромной взятке

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, о задержалии замминистра уже доложили Владимиру Путину.
О конкретной сумме, в получении которой обвиняют Иванова, в сообщении СК не говорится. Однако речь идет как минимум о миллионе рублей — именно с этой суммы начинается особо крупный размер взятки.
Иванов стал замминистра обороны в 2016 году. Он отвечает за жилищное и медицинское обеспечение, а также расквартирование войск и организацию управления имуществом.