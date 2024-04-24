За малышом, утонувшим в реке, недосмотрела мать

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
Стало известно, что мать погибшего ребёнка не присматривала за ним. Вместе с друзьями она устроила пикник в лесу и оставила малыша без внимания.
На прогулку у реки 24-летняя жительница Хайбуллинского района взяла с собой двоих сыновей — двух лет и годовалого малыша. Когда женщина отошла от компании на несколько минут в туалет, её младший сын играл на берегу.
Как выяснилось, без присмотра взрослых ребёнок поскользнулся и упал в воду, его быстро унесло сильным течением. В первые 15 минут компания пыталась отыскать его своими силами. Позже вызвали экстренные службы. Спасатели сразу приступили к поискам, а уже спустя два часа нашли тело мальчика в воде — в километре от места, где его видели в последний раз.