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Updated Сегодня, 05:47

В Башкирии появились новые подробности трагедии с утонувшим в реке ребёнком

За малышом, утонувшим в реке, недосмотрела мать

24 апреля 2024, 05:20

В Башкирии появились новые подробности трагедии с утонувшим в реке ребёнком

Годовалый мальчик без присмотра взрослых играл на берегу у воды.

Стало известно, что мать погибшего ребёнка не присматривала за ним. Вместе с друзьями она устроила пикник в лесу и оставила малыша без внимания.

На прогулку у реки 24-летняя жительница Хайбуллинского района взяла с собой двоих сыновей — двух лет и годовалого малыша. Когда женщина отошла от компании на несколько минут в туалет, её младший сын играл на берегу.

Как выяснилось, без присмотра взрослых ребёнок поскользнулся и упал в воду, его быстро унесло сильным течением. В первые 15 минут компания пыталась отыскать его своими силами. Позже вызвали экстренные службы. Спасатели сразу приступили к поискам, а уже спустя два часа нашли тело мальчика в воде — в километре от места, где его видели в последний раз.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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