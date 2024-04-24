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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:49

Updated Сегодня, 05:49

Юрист рассказал, как защитить интеллектуальную собственность

Юрист рассказал, как защитить интеллектуальную собственность

24 апреля 2024, 05:43
Фото: 1MI
Нематериальные активы составляют более трети от стоимости производства любого товара, и обладатели этих активов не должны страдать от неправомерного их использования.

По словам юриста Андрея Кричевского, к объекту нематериальной собственности можно отнести детский рисунок, «гифку» или дополнение, привязанное к уже существующему объекту. Об этом пишет RuNews24.ru.

Многие вопросы, касающиеся этой сферы, регулирует Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Один раз в два года организация представляет доклад о состоянии дел в данной области в мире.

По мнению эксперта, из-за недооцененности нематериальных активов в РФ довольно часто возникают коллизии при установлении правообладания.

Андрей Кричевский уверен: если человек что-то изобрел, то непременно должен запатентовать свое изобретение. В противном случае истцу сложно будет защитить свои интеллектуальные права.

Более того, каждый бизнесмен, художник или артист должен держать в памяти, что перед презентацией своего продукта покупателю необходимо обеспечить его защиту.

#Общество
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