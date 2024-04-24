Юрист рассказал, как защитить интеллектуальную собственность

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:49
По словам юриста Андрея Кричевского, к объекту нематериальной собственности можно отнести детский рисунок, «гифку» или дополнение, привязанное к уже существующему объекту. Об этом пишет RuNews24.ru.
Многие вопросы, касающиеся этой сферы, регулирует Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Один раз в два года организация представляет доклад о состоянии дел в данной области в мире.
По мнению эксперта, из-за недооцененности нематериальных активов в РФ довольно часто возникают коллизии при установлении правообладания.
Андрей Кричевский уверен: если человек что-то изобрел, то непременно должен запатентовать свое изобретение. В противном случае истцу сложно будет защитить свои интеллектуальные права.
Более того, каждый бизнесмен, художник или артист должен держать в памяти, что перед презентацией своего продукта покупателю необходимо обеспечить его защиту.