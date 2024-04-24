В Уфе решили застроить высотками квартал на Ибрагимова

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Согласно постановлению, которое подписал глава столицы РБ Ратмир Мавлиев, на месте построят несколько многоэтажных зданий и социальные объекты. Проект создали заказу стройкомпании «Траст-Инвест»».
Так, планируется возвести четыре 25-этажных жилых дома, комплекс на 21–24 этажа с подземной парковкой, четыре ЖК переменной этажности по 5-9 этажей в форме замкнутых «каре», один точечный односекционный 12-этажный дом.
Во дворы планируется организовать сквозные проезды и проходы. Площадки для физкультуры и отдыха вынесены в междворовое пространство, их разместят на крыше автостоянок.
Также в квартале разместят шестиэтажный многопрофильный медицинский центр, детсады на 155 и 160 мест, четырехэтажную школу на 1 150 мест. Общая территория застройки составит 30 га.