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В Уфе решили застроить высотками квартал на Ибрагимова

В Уфе решили застроить высотками квартал на Ибрагимова

24 апреля 2024, 15:40
Фото: 1MI
Власти Уфы приняли план по застройке квартала, который ограничен улицами Цюрупы, Кировоградской, Пархоменко и бульваром Ибрагимова в Советском районе города.

Согласно постановлению, которое подписал глава столицы РБ Ратмир Мавлиев, на месте построят несколько многоэтажных зданий и социальные объекты. Проект создали заказу стройкомпании «Траст-Инвест»».

Так, планируется возвести четыре 25-этажных жилых дома, комплекс на 21–24 этажа с подземной парковкой, четыре ЖК переменной этажности по 5-9 этажей в форме замкнутых «каре», один точечный односекционный 12-этажный дом.

Во дворы планируется организовать сквозные проезды и проходы. Площадки для физкультуры и отдыха вынесены в междворовое пространство, их разместят на крыше автостоянок.

Также в квартале разместят шестиэтажный многопрофильный медицинский центр, детсады на 155 и 160 мест, четырехэтажную школу на 1 150 мест. Общая территория застройки составит 30 га.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Строительство#Ратмир Мавлиев
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