В Уфе на «зебре» сбили неизвестную женщину

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Published Сегодня, 04:49
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Инцидент произошел сегодня около 8:00 напротив дома 80 по улице Цюрупы. 53 -летний водитель за рулем Volkswagen Touareg при повороте на улицу Кирова допустил наезд на пешехода. По предварительным данным, он переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.
В результате дорожного происшествия, женщина каретой скорой медицинской помощи была доставлена в больницу. Личность пострадавшей устанавливается. Известно, что на вид ей 60-65 лет.
По факту дорожной аварии начато административное расследование.
Напомним, ранее смертельное ДТП произошло на въезде в Уфу. Отечественная легковушка столкнулась с автомобилем коммунальных служб, когда ей водитель выполнял разворот. В результате трое парней и две девушки, ехавшие в ВАЗ-2115, погибли на месте. Еще двоих человек увезли на скорой. Вчера стало известно о решении властей перекрыть разворот, где случился инцидент.