В Уфе на «зебре» сбили неизвестную женщину

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло на въезде в Уфу. Отечественная легковушка столкнулась с автомобилем коммунальных служб, когда ей водитель выполнял разворот. В результате трое парней и две девушки, ехавшие в ВАЗ-2115, погибли на месте. Еще двоих человек увезли на скорой. Вчера стало известно о решении властей перекрыть разворот, где случился инцидент.