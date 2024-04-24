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Published Сегодня, 04:49

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В Уфе на «зебре» сбили неизвестную женщину

В Уфе на «зебре» сбили неизвестную женщину

24 апреля 2024, 04:49
Фото: 1MI
Женщину, пострадавшей в результате ДТП, оказывается медицинская помощь, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Инцидент произошел сегодня около 8:00 напротив дома 80 по улице Цюрупы. 53 -летний водитель за рулем Volkswagen Touareg при повороте на улицу Кирова допустил наезд на пешехода. По предварительным данным, он переходил дорогу на зелёный сигнал светофора.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

В результате дорожного происшествия, женщина каретой скорой медицинской помощи была доставлена в больницу. Личность пострадавшей устанавливается. Известно, что на вид ей 60-65 лет.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

По факту дорожной аварии начато административное расследование.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло на въезде в Уфу. Отечественная легковушка столкнулась с автомобилем коммунальных служб, когда ей водитель выполнял разворот. В результате трое парней и две девушки, ехавшие в ВАЗ-2115, погибли на месте. Еще двоих человек увезли на скорой. Вчера стало известно о решении властей перекрыть разворот, где случился инцидент.

После закрытия «смертельного» разворота на въезде в Уфу открыли проезд под мостом
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#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#ГИБДД#ДТП#Дороги#Новости Башкирии
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