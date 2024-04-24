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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

В Башкирии знакомые покалечили друг друга во время ночной потасовки во дворе

В Салавате во дворе дома произошла потасовка со стрельбой

24 апреля 2024, 05:53
Фото: 1MI

В Башкирии знакомые покалечили друг друга во время ночной потасовки во дворе

Конфликт решали битой и оружием.

В одном из дворов на улице 30 лет Победы произошел конфликт, в ходе которого были услышаны выстрелы.

На место происшествия экстренно прибыла машина с полицейскими. На видеозаписи, снятой очевидцами, видно как в этот момент один из участников потасовки выбрасывает на землю биту, после чего сотрудник полиции оказывает ему первую медицинскую помощь, перевязывая рану на его руке. Следом на место конфликта приезжает «скорая помощь» и еще две патрульные бригады.

«Как предварительно установили сотрудники полиции, у двух ранее знакомых мужчин возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры один из них достал имевшийся у него на законных основаниях травматический пистолет, а второй — биту. В настоящее время проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — прокомментировали инцидент в пресс-службе МВД РБ.
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Как выяснилось, стычка произошла между двумя знакомыми из-за личной неприязни друг к другу. В ходе выяснения отношений один из них достал травматическое оружие, а второй — биту. В результате один участник потасовки получил ранение руки, а другой — травму головы. Ближайшую неделю оба проведут в городской больнице.

Жители республики уже активно обсуждают произошедшее в социальных сетях:

«Новости почитаешь, так тут у каждого второго оружие огнестрельное имеется и спокойно применяют его направо и налево»

«На сво таких отправлять надо, как раз пыл поубавят».

«Весна…».

«Зачем дуракам дают разрешения на оружие! Сейчас и без оружия калечат друг друга!»

«МИР СОШЁЛ С УМА!»

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#Инна Горина#Видео#Уфа#Новости Башкирии
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