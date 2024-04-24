В Салавате во дворе дома произошла потасовка со стрельбой

На место происшествия экстренно прибыла машина с полицейскими. На видеозаписи, снятой очевидцами, видно как в этот момент один из участников потасовки выбрасывает на землю биту, после чего сотрудник полиции оказывает ему первую медицинскую помощь, перевязывая рану на его руке. Следом на место конфликта приезжает «скорая помощь» и еще две патрульные бригады.