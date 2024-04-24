В РЭО рассказали о первых выездных проверках утилизаторов

Отсутствие утилизатора в реестре приводит к невозможности участия в программах РОП. Присутствие же компании в реестре свидетельствует о наличии соответствующих мощностей и разрешений для утилизации. Согласно данным РЭО, около 600 предприятий-утилизаторов могут претендовать на работу в рамках РОП при условии включения их в реестр.