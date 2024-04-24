В РЭО рассказали о первых выездных проверках утилизаторов

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
После проведенных проверок обе компании включили в реестр РОП. Это обеспечивает им право осуществлять услугу по утилизации в соответствии с законом о расширенной ответственности производителей. Об этом пишет 56orb.
Денис Буцаев, генеральный директор Российского экологического оператора, подчеркнул, что с 1 января этого года все утилизаторы, работающие в рамках РОП, обязаны состоять в специальном реестре. Это требует прохождения проверки, в ходе которой будет установлено наличие и исправность оборудования, соответствие продукции заявленной. В феврале текущего года Правительство России поручило РЭО осуществлять проверки утилизаторов.
По информации Буцаева, благодаря сотрудничеству с Росприроднадзором РЭО теперь может оценивать реальные мощности по утилизации и изучать фактическое производство товаров из отходов или вторичного сырья. После аудита и осмотра производственных площадок принимается решение о включении утилизатора в реестр проверенных компаний.
Отсутствие утилизатора в реестре приводит к невозможности участия в программах РОП. Присутствие же компании в реестре свидетельствует о наличии соответствующих мощностей и разрешений для утилизации. Согласно данным РЭО, около 600 предприятий-утилизаторов могут претендовать на работу в рамках РОП при условии включения их в реестр.
Игорь Забралов, директор по устойчивому развитию РЭО, отметил, что проведены выездные проверки на двух предприятиях. Речь идет о проверке процесса утилизации и производства заявленного продукта, а также измерении мощности работы оборудования. В ходе эксперимента по замеру мощности отходы определенного объема запускали по технологической линии, чтобы установить скорость переработки. По итогам проверки обе компании успешно попали в реестр утилизаторов.
Включение утилизаторов в реестр, по мнению специалистов, поможет избежать случаев фальсификации актов утилизации и стимулирует спрос на их услуги. Кроме того, благодаря коэффициентам экологичности в новых правилах РОП услуги утилизаторов могут быть более привлекательны для потребителей, чем уплата экосбора.